In Sicilia, gli amanti dell’arte, della storia e della cultura avranno tre occasioni speciali per visitare gratuitamente i musei e i parchi archeologici regionali. L’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, in accordo con le linee guida del Ministero della Cultura, ha annunciato le date in cui sarà possibile accedere gratuitamente ai principali luoghi della cultura. Le date ufficiali sono: il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, si prosegue domenica 2 giugno per celebrare la Festa della Repubblica, e si conclude lunedì 4 novembre, in ricordo della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Durante queste tre ricorrenze, cittadini e turisti potranno entrare liberamente in tutti i musei regionali e nei parchi archeologici della Sicilia.

I parchi archeologici da non perdere

Tra i numerosi parchi archeologici che arricchiscono il patrimonio culturale siciliano, ce ne sono alcuni che, in occasione delle aperture gratuite, meritano assolutamente una visita. Tra questi:

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ad Agrigento;

Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci;

Parco Archeologico di Gela;

Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato;

Parco Archeologico di Segesta;

Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;

Parco Archeologico di Siracusa Eloro, Villa del Tellaro e Akrai;

Parco Archeologico di Tindari;

Parco Archeologico di Naxos e Taormina.

Consultare il sito ufficiale per gli orari di apertura!

I musei da visitare in Sicilia a Catania

Numerosi anche i musei da poter visitare in queste imperdibili occasioni. Si consiglia: