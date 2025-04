Meteo Sicilia: per giornata del 25 aprile, la Sicilia sarà avvolta da un clima tipicamente primaverile. Protagonisti della giornata? Sole e cieli sereni! Le previsioni meteo parlano chiaro: giornata ideale e temperature piacevoli. Unica eccezione Messina, dove durante la giornata il cielo sarà coperto da qualche nuvola. Ma nel complesso si prospetta una giornata piacevoli per chi ha in programma una gita fuori porta, una passeggiata nei centri storici o una giornata di relax all’aria aperta. Nessun problema nemmeno per chi deciderà di organizzare picnic in riva la mare. Si raccomanda solo: crema solare, vestiti leggeri e una buona dose di allegria! Di seguito le previsioni meteo per questa giornata di festa.

Meteo Sicilia, le previsioni per la Sicilia Occidentale

n Sicilia occidentale il 25 aprile si preannuncia come una giornata all’insegna del bel tempo. Il cielo sarà limpido e sereno, senza alcuna nuvola a disturbare, regalando quindi un clima perfetto per trascorrere questo giorno di festa all’aria aperta. Ad Agrigento le temperature saranno particolarmente gradevoli, con massime che toccheranno i 22 gradi durante le ore centrali della giornata. Di sera, però, è previsto un calo termico con minime che scenderanno fino a 11 gradi. A Palermo, la situazione sarà simile, massime di 20 gradi nelle ore più calde, mentre in serata si scenderà a 14 gradi. Un clima ideale per chi ha intenzione di proseguire i festeggiamenti anche dopo cena. A Trapani, invece, le temperature saranno leggermente più basse, la massima si fermerà intorno ai 18 gradi, con un’aria più fresca che renderà l’atmosfera comunque piacevole.

Meteo Sicilia, le previsioni per la Sicilia Orientale

Anche in Sicilia orientale il clima sarà particolarmente gradevole con cieli sereni e temperature primaverili su quasi tutti i capoluoghi. L’unica eccezione sarà Messina, dove si prevede la presenza di qualche nuvola sparsa, ma senza rischio di piogge. La città più calda sarà Siracusa, con una massima di 25 gradi e una minima che scenderà a 10 gradi nelle ore notturne. Subito dopo troviamo Catania, con una temperatura massima prevista di 23 gradi, ideale per gite, passeggiate in città o una giornata al mare. Le zone più interne registreranno invece valori più contenuti: Enna sarà la città più fredda, con una massima di 17 gradi e una minima di appena 5 gradi. Anche a Caltanissetta si percepirà un clima più fresco, soprattutto in serata, con minime intorno ai 6 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni per Catania

Per il 25 aprile, Catania si prepara a vivere una giornata all’insegna del bel tempo, perfetta per chi ha in programma gite fuori porta o momenti di relax all’aria aperta. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Solo nel primo pomeriggio, intorno alle 17, potrebbero comparire qualche nuvola, ma senza rischio di precipitazioni. Un’occasione ideale per godersi la natura e il mare e le scampagante.