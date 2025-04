Meteo Catania 25 aprile: Il 25 aprile, Festa della Liberazione, rappresenta ogni anno un’occasione speciale per trascorrere del tempo all’aria aperta, organizzare gite fuori porta o semplicemente godersi una giornata di relax. Vediamo quindi cosa ci aspetta per venerdì 25 aprile 2025 dal punto di vista meteorologico: tra cieli variabili, temperature miti e assenza di piogge, le condizioni si preannunciano favorevoli per approfittare appieno della giornata festiva.

Meteo Catania 25 aprile, le previsioni

Il Meteo Catania 25 aprile prevede condizioni generalmente stabili e favorevoli per la giornata di venerdì. La città etnea sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà tempo asciutto e discreto per tutta la giornata. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, ma senza piogge: le nuvole si alterneranno a schiarite più ampie soprattutto nelle ore centrali. La giornata si prospetta ideale per chi ha in programma di trascorrere il 25 aprile all’aperto, approfittando della Festa della Liberazione per rilassarsi tra natura, mare o cultura.

Temperature primaverili ideali per stare fuori

Dal punto di vista termico, il clima sarà pienamente primaverile. Le temperature minime si aggireranno intorno ai 16°C, mentre le massime raggiungeranno i 21°C, rendendo la giornata piacevolmente mite. Non sono previsti cali improvvisi né sbalzi significativi. Lo zero termico si posizionerà sui 3369 metri, segnale di una buona stabilità atmosferica, anche in quota, utile per chi ama le escursioni sull’Etna.

Meteo Catania 25 aprile, venti leggeri e condizioni marine favorevoli

Il vento sarà moderato nelle prime ore della giornata, soffiando da Ovest-Nordovest, e tenderà a provenire da Est nel pomeriggio, senza mai raggiungere intensità fastidiose. Il mare sarà poco mosso, quindi perfetto anche per chi vuole avvicinarsi alla costa o dedicarsi ad attività in barca. La temperatura dell’acqua sarà di circa 16.9°C.

Weekend all’insegna del bel tempo

Anche sabato 26 aprile si conferma positivo secondo il Meteo Catania: cielo sereno, sole e temperature stabili faranno da cornice perfetta per un weekend lungo. Nessuna allerta meteo in vista, solo aria di primavera.