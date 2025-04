Sono ufficialmente iniziate le procedure per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università di Catania, che guiderà l’Ateneo per il sessennio 2025-2031. A firmare il decreto di indizione delle elezioni è stato il decano dei docenti, Biagio Ricceri, che presiede anche la commissione elettorale. Le candidature potranno essere presentate entro il 19 maggio e saranno ufficializzate il giorno successivo. Il nuovo Rettore subentrerà a Francesco Priolo, in carica dal 2019. Le prime tre votazioni sono in programma per il 23, 26 e 30 giugno: in ognuna di esse sarà necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per poter essere eletti. Se nessun candidato raggiungerà il quorum previsto, si procederà a un ballottaggio tra i due più votati al terzo turno.

Calendario e modalità della consultazione elettorale

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 3 luglio 2025. Intanto, a partire dal 26 maggio fino al 16 giugno, i candidati presenteranno i loro programmi in una serie di incontri pubblici che si svolgeranno nelle aule dell’Ateneo. Si tratta di un’occasione fondamentale per la comunità accademica, che potrà conoscere le proposte e le visioni di ciascun aspirante rettore, con l’obiettivo di contribuire consapevolmente alla scelta del prossimo vertice universitario. L’Università di Catania, tra le più antiche d’Italia, affronta questa tornata elettorale in un momento cruciale per il suo futuro sviluppo accademico, scientifico e infrastrutturale.

Chi vota e chi vigila sul corretto svolgimento delle elezioni

Hanno diritto di voto tutti i docenti dell’Ateneo, il personale tecnico-amministrativo attualmente in servizio (con voto ponderato al 20%) e i rappresentanti degli studenti presenti negli organi collegiali, come il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e le Commissioni paritetiche. A sovrintendere alla regolarità delle operazioni elettorali è stata nominata una commissione composta, oltre che dal presidente decano Biagio Ricceri, anche da Pierluigi Catalfo (professore associato), Giorgia Agata Rita Costanzo (ricercatrice), Ione Zuccarello (personale tecnico-amministrativo) e Alice Ferlauto in rappresentanza degli studenti. Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità previste dallo statuto d’Ateneo e con la massima attenzione alla trasparenza e alla partecipazione democratica.