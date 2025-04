Concorso Polizia di Stato 2025: È stato ufficialmente pubblicato il Concorso Polizia di Stato 2025 finalizzato al reclutamento di 4617 allievi agenti. Un’opportunità imperdibile sia per i cittadini civili con diploma, sia per i volontari delle Forze Armate in ferma prefissata. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata al 22 maggio 2025, ed è fondamentale seguire tutte le indicazioni del bando per non incorrere in errori o esclusioni.

Posti disponibili e suddivisione del concorso

Il concorso prevede tre diverse procedure di accesso:

2517 posti per cittadini provenienti dalla vita civile, codice concorso “AG20251”.

provenienti dalla vita civile, codice concorso “AG20251”. 2059 posti per volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4), codice “VFP2025”.

(VFP1 e VFP4), codice “VFP2025”. 41 posti riservati a candidati con attestato di bilinguismo italiano/tedesco, livello B2, codice “BIL2025”.

Ciascuna categoria è soggetta a requisiti specifici e una propria graduatoria.

Requisiti per partecipare al Concorso Polizia di Stato 2025

Per candidarsi è necessario:

Essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici;

Aver compiuto il 18° anno d’età e non superare i 25 o 26 anni (a seconda della categoria di appartenenza);

Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (o di primo grado per alcuni VFP);

Dimostrare idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nella Polizia.

Tatuaggi, piercing o altri segni permanenti visibili possono costituire motivo di esclusione, come stabilito dal regolamento.

Come inviare la domanda e dove trovare il bando per il concorso Polizia di Stato 2025

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul Portale dei Concorsi della Polizia di Stato, autenticandosi con SPID o CIE. È necessario disporre di una PEC personale, da usare per tutte le comunicazioni ufficiali.

Il bando completo, gli allegati e la guida alla compilazione sono disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma inPA. Si consiglia di leggere con attenzione ogni sezione per non commettere errori nella candidatura.

Le fasi del concorso: prove scritte, accertamenti fisici e valutazione titoli

Il concorso si articola in più fasi:

Prova scritta, con quiz a risposta multipla su cultura generale e competenze specifiche;

con quiz a risposta multipla su cultura generale e competenze specifiche; Accertamento dell’efficienza fisica, con esercizi previsti dal bando;

con esercizi previsti dal bando; Accertamento psico-fisico tramite visite mediche e test clinici;

tramite visite mediche e test clinici; Accertamento attitudinale con test e colloqui psicologici;

e colloqui psicologici; Valutazione dei titoli, per i candidati provenienti dalle Forze Armate.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato il 30 maggio 2025, mentre l’elenco dei convocati per gli accertamenti fisici sarà disponibile dall’11 luglio 2025.