Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera, nel corso di una seduta partecipata, la ratifica di due variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, deliberate in precedenza dalla giunta. La prima variazione ha ottenuto l’unanimità dei 27 consiglieri presenti ed è stata illustrata dall’assessore al Bilancio, Giuseppe Marletta. Si tratta di uno stanziamento straordinario di 350mila euro previsto da una legge regionale nel settore dell’energia, acqua e rifiuti, destinato alla bonifica dell’area di via Toledo. Il contributo è arrivato successivamente all’approvazione del bilancio e ha comportato l’adeguamento sia della parte entrata che della spesa, limitatamente all’annualità 2025.

Progetti Pnrr e Pon Metro Plus: approvata la seconda variazione

La seconda variazione, che ha ricevuto 23 voti favorevoli e 5 astensioni, riguarda l’adeguamento contabile di diversi progetti finanziati con fondi PNRR e Pon Metro Plus, rientranti nei programmi di rigenerazione urbana e innovazione infrastrutturale. Anche in questo caso, l’intervento si è reso necessario per aggiornare il bilancio alla luce dei nuovi stanziamenti e delle variazioni progettuali in corso. L’integrazione ai fondi consentirà di potenziare gli interventi sul territorio, rispondendo alle esigenze di sviluppo sostenibile e digitalizzazione. L’assemblea ha evidenziato l’importanza di monitorare l’effettiva realizzazione dei progetti, anche alla luce delle tempistiche stringenti previste dai fondi europei.

Tutela della salute e memoria sportiva: approvati odg e mozione

Oltre alle variazioni di bilancio, il Consiglio ha approvato all’unanimità due atti di indirizzo politico. Il primo è un ordine del giorno sul rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale sanitario. L’iniziativa porta la firma dei consiglieri Maurizio Caserta, Damien Bonaccorsi, Matteo Bonaccorso, Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi, ed è stata presentata in aula da Matteo Bonaccorso. Parere favorevole unanime, con 28 voti, anche per la mozione promossa dal consigliere Piermaria Capuana sull’istituzione di un Museo permanente dello Sport Catanese, finalizzato alla valorizzazione della memoria sportiva cittadina. La seduta si era aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco, richiesto dal presidente Giuseppe Anastasi.