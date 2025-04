L’Amministrazione comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha ufficialmente avviato l’iter per la partecipazione al bando ministeriale per la Capitale Italiana della Cultura 2028. Con l’obiettivo di rafforzare la strategia culturale della città e valorizzarne il patrimonio storico, artistico e sociale, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per individuare un operatore economico specializzato che accompagnerà il percorso di candidatura. Il professionista o soggetto selezionato avrà il compito di supportare l’ente in tutte le fasi cruciali: dalla progettazione culturale alla comunicazione strategica, fino alla redazione del dossier ufficiale di candidatura, come richiesto dal bando ministeriale.

Un incarico strategico tra progettazione, comunicazione e partecipazione

L’incarico affidato tramite selezione pubblica prevede un ruolo chiave: la figura prescelta dovrà elaborare il concept progettuale, definire un tema guida coerente con le linee del bando e costruire una narrazione identitaria e coinvolgente per Catania. Tra i compiti figurano anche l’analisi del contesto socio-economico locale, il coinvolgimento attivo di stakeholder pubblici e privati, la promozione della partecipazione civica, nonché la strutturazione di un piano culturale ed economico sostenibile. La figura selezionata opererà in stretto contatto con la Direzione Cultura e con la cabina di regia comunale, facilitando un dialogo costruttivo con il territorio e contribuendo a costruire un modello di governance condivisa per lo sviluppo culturale.

Dossier entro maggio e partecipazione aperta

Il dossier di candidatura dovrà essere redatto in formato digitale e cartaceo e consegnato nei termini previsti dal bando ministeriale. Esso dovrà includere tutti gli elementi richiesti: il programma culturale, il piano economico-finanziario, quello organizzativo, un sistema di monitoraggio e valutazione dell’impatto, oltre a un apparato visivo e comunicativo efficace. Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 dell’8 maggio 2025, seguendo le modalità dettagliate nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Catania. Si tratta di un’opportunità importante per contribuire alla crescita culturale della città e candidarla al prestigioso riconoscimento nazionale.