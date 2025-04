Bonus bollette 200 euro: Con l’approvazione definitiva del Dl Bollette da parte del Senato, è ufficialmente legge il bonus bollette 200 euro rivolto a famiglie con un Isee fino a 25.000 euro. Il provvedimento, pensato per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia, prevede un contributo una tantum da 200 euro per le utenze elettriche domestiche, valido per i prossimi tre mesi. Si stima che a beneficiare del bonus saranno circa 8 milioni di famiglie italiane. Il decreto, varato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2025, stanzia complessivamente 3 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi destinati alle famiglie e 1,4 miliardi alle imprese.

Imprese energivore e Pmi vulnerabili: esteso il beneficio

Non solo le famiglie: anche aziende energivore e piccole e medie imprese vulnerabili riceveranno un aiuto per contenere i costi dell’energia. In particolare, le aziende con potenza impegnata superiore a 16,5 kW rientrano tra i beneficiari delle misure. Inoltre, il bonus potrà salire fino a 500 euro per i nuclei familiari che già percepiscono il bonus sociale e che rispettano specifici requisiti Isee. Per quanto riguarda le utenze vulnerabili, un emendamento introduce una forma di tutela graduale che permetterà loro di restare in un mercato energetico controllato anche dopo la fine del servizio tutelato prevista per il 31 marzo 2027.

Bonus bollette 200 euro e altre misure di sostegno

Il decreto introduce anche importanti norme sulla trasparenza nelle offerte commerciali nel mercato libero dell’energia. L’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avrà ora poteri sanzionatori in caso di violazioni. Oltre al bonus bollette da 200 euro, la nuova legge prevede lo sconto in fattura per l’acquisto di elettrodomestici, con contributi fino a 200 euro per famiglie a basso reddito, e una deroga fiscale per le auto aziendali già ordinate entro la fine del 2024. Un pacchetto ampio di misure che punta ad alleggerire la pressione economica su famiglie e imprese in una fase di forte instabilità dei mercati energetici.