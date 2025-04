La Regione Siciliana ha destinato una cifra significativa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole dell’isola. A darne l’annuncio è stata una circolare attuativa dell’Assessorato regionale all’Istruzione e formazione professionale, che ha approvato il finanziamento complessivo e indicato le modalità per richiedere i fondi. Gli interventi sono mirati a rimuovere rischi imminenti e migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti scolastici, garantendo la continuità delle lezioni, la sicurezza pubblica, l’igiene e la protezione degli edifici. Secondo quanto riportato nella circolare, consultabile sul sito ufficiale della Regione, ogni intervento potrà ricevere un massimo di 40 mila euro di finanziamento per un totale complessivo di 30 milioni.

40 mila euro per ogni intervento

La misura prevede che ogni intervento possa ricevere un finanziamento massimo di 40 mila euro, ma le autorità locali potranno integrare l’importo con risorse proprie se necessario.

L’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, ha sottolineato che la competenza della Regione è limitata al finanziamento delle opere, mentre la loro realizzazione è responsabilità dei Comuni, delle Città metropolitane, dei Liberi consorzi e degli istituti scolastici proprietari degli edifici. “Con questa misura, miriamo a sostenere gli enti locali e le scuole dal punto di vista della liquidità, permettendo loro di avviare immediatamente i lavori necessari”, ha dichiarato l’assessore. “Abbiamo già investito 53 milioni di euro per migliorare la qualità degli spazi scolastici, come palestre, mense, laboratori e auditorium, convinti che ambienti migliori possano arricchire l’offerta educativa e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.”

Le scuole che desiderano richiedere il finanziamento dovranno inviare le loro istanze, complete di progetto esecutivo e relative approvazioni, tramite la posta elettronica certificata all’indirizzo specificato dalla Regione: ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it.

Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo.