La Sicilia torna a brillare sulla scena nazionale grazie a Militello in Val di Catania, un incantevole borgo barocco della provincia etnea. Il piccolo paese è stato proclamato “Borgo più bello d’Italia 2025” durante la trasmissione “Il Borgo dei Borghi” su Raitre. Si tratta di un prestigioso riconoscimento, che celebra la bellezza e la storia di questo straordinario luogo, già incluso nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Accanto a Militello, sono saliti sul podio Agliè, in Piemonte, e Vignanello, nel Lazio.

Quinta vittoria per la Sicilia

Con questa vittoria, la Sicilia si aggiudica per la quinta volta il titolo, dopo aver visto trionfare Gangi (2014), Montalbano Elicona (2015), Sambuca di Sicilia (2016) e Petralia Soprana (2018). Con una popolazione di 6.600 abitanti, Militello non è solo un angolo di grande bellezza architettonica e paesaggistica, ma è anche legato alla cultura italiana, essendo la città natale di Pippo Baudo, celebre conduttore televisivo e icona del Festival di Sanremo, al quale è dedicata una delle principali vie del centro.

Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha celebrato il risultato, affermando: “Militello, il mio paesello natale, si è classificato oggi al primo posto tra i Borghi più belli d’Italia. Un riconoscimento che premia l’identità, l’arte e il paesaggio. Orgoglioso di essere figlio di questa ‘perla’ nel sud-est della Sicilia”.

“Una vittoria straordinaria che premia anni di lavoro e dedizione per la valorizzazione del nostro patrimonio – afferma con entusiasmo il sindaco Giovanni Burtone . Questo primo posto conferma che la strada intrapresa è quella giusta: investire sulla cultura, sul nostro patrimonio Unesco e sulle bellezze naturalistiche come le cascate dell’Oxena. Rai3 e la trasmissione Kilimangiaro ci hanno dato una visibilità nazionale che sapremo sfruttare. Ci aspettiamo l’arrivo di turisti, viaggiatori, curiosi e investitori interessati a scommettere sul nostro territorio con nuove attività di accoglienza e servizi per i visitatori”.