Meteo Sicilia: in questi giorni le temperature saranno in rialzo in quasi tutta l’Isola, segno che la primavera inizia finalmente a farsi sentire. Nonostante il clima più mite, il cielo non sarà sempre limpido, ci saranno nuvole sparse che copriranno il sole. Inoltre, per la giornata di domani, mercoledì 24 aprile, non si escludono fenomeni di instabilità, con la possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Tuttavia non si tratterà di una perturbazione duratura, infatti secondo le previsioni, la situazione meteorologica tornerà più stabile già a partire da giovedì 25 aprile, quando è atteso un ritorno del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Clima ideale quindi per trascorrere all’aria aperta il 25 aprile e il relativo ponte!

Meteo Sicilia, previsioni per oggi 22 aprile

Le previsioni per oggi, 22 aprile 2025, prevedono una giornata davvero piacevole: la pressione atmosferica è in aumento, e questo significa che il tempo tenderà a stabilizzarsi, con bel temperature piacevoli su tutto il territorio. l cielo si presenterà per lo più sereno, con solo qualche nuvola qua e là. Una giornata ideale per chi sta festeggiando il ponte di Pasquetta e del 25 aprile, clima primaverile perfetto per gite fuori porta e passeggiate all’aria aperta.

La città più calda sarà Siracusa, con una massimi di 25 gradi, a seguire la nostra città di Catania con ben 24 gradi. In generale in nessun capoluogo siciliano si scenderà mai sotto i 20 gradi. La città più fredda sarà Enna con una minima di soli 6 gradi e a seguire Caltanissetta, dove, durante le ore serali, le temperature scenderanno a 8 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni 23 aprile 2025

Mercoledì il tempo in Sicilia comincerà a cambiare un po’ rispetto ai giorni precedenti. La pressione sarà in calo, e questo vuol dire che potremmo andare incontro a un po’ di instabilità, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature massime rimarranno comunque piuttosto alte per il periodo, arrivando anche a 24-25 gradi. Cieli coperti in tutta la Regione ì, unica eccezione la città di Agrigento. Previsti rovesci a carattere temporalesco nella nostra città di Catania e a Siracusa. Nonostante ciò la città più calda, sarà proprio Siracusa, con una massima di 26 gradi. A seguire Catania, con ben 24 gradi!

Meteo Sicilia, le previsioni per il 25 aprile

Per giovedì 25 aprile, si prospetta una giornata all’insegna del sole e del bel tempo. Le piogge dei giorni precedenti saranno solo un lontano ricordo. Le temperature, invece, si abbasseranno leggermene in quasi tutti i capoluoghi siciliani. La città più calda rimarrà Siracusa, con massime di 26 gradi. A seguire Catania, con 23 gradi e Messina con 21 gradi!