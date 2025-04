Concorsi pubblici: numerose opportunità di impiego nella pubblica amministrazione saranno in scadenza in questa settimana compresa e fino al 27 aprile 2025. I bandi attivi rappresentano un’importante occasione per quanti aspirano a intraprendere una carriera nel settore pubblico, con selezioni disponibili su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud! Oltre ai concorsi indetti dagli enti pubblici centrali e locali, risultano aperte anche interessanti selezioni bandite da enti parastatali e società partecipate. Non mancano, inoltre, incarichi legati all’attuazione del PNRR o ad altri programmi di rilievo nazionale.

Di seguito tutti i bandi in scadenza per questa settimana!

Concorsi pubblici, Ministero della cultura

ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Cultura impegnata nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, ha avviato nuove procedure di selezione per l’assunzione di personale. Le posizioni aperte riguardano diverse sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, comprese città del Nord, del Centro e del Sud Italia. Gli interessati a candidarsi dovranno presentare la propria domanda entro la scadenza fissata per il 26 aprile 2025.

Concorsi pubblici, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato

Il Ministero dell’Interno ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 30 Ispettori informatici nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di un diploma tecnico ad indirizzo informatico o elettronico. Le domande dovranno essere presentate entro il 24 aprile 2025.

Sono inoltre stati pubblicati nuovi bandi per il reclutamento di Commissari tecnici nella Polizia di Stato per l’anno 2025. I posti disponibili sono 133 e riguardano diverse figure professionali tra cui psicologi, ingegneri, fisici, chimici e biologi. Le candidature devono essere inviate entro il 23 aprile 2025.

Concorsi pubblici, Marina Militare e Polizia Penitenziaria

È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al 28° corso biennale (2025–2027) per allievi Marescialli della Marina Militare. In totale, saranno selezionati 266 candidati, provenienti sia dal personale militare in servizio sia da cittadini civili in possesso di diploma di scuola superiore (o che lo conseguiranno entro l’anno). Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 23 aprile 2025.

È inoltre attivo il concorso 2025 per l’inserimento di 30 atleti nel Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” della Polizia Penitenziaria, in diverse discipline sportive. Per candidarsi è sufficiente il diploma di scuola media inferiore. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 27 aprile 2025.

Concorsi pubblici in Sicilia

Il Comune di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, ha bandito un concorso pubblico finalizzato all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di due assistenti sociali. Gli interessati hanno tempo fino al 23 aprile 2025 per inviare la propria candidatura.

Anche il Comune di Bagheria, in provincia di Palermo, ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di quattro istruttori tecnici-geometri. Il concorso è riservato a candidati appartenenti alle categorie protette con disabilità, e prevede un contratto a tempo indeterminato. Le domande devono essere inoltrate entro la giornata di oggi, 22 aprile 2025.