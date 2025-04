Catania si prepara un fine settimana imperdibile per gli appassionati di musica e del collezionismo. Proprio per questo sabato 26 e domenica 27 aprile, gli spazi di Nü Doganae – La Nuova Dogana, ospiteranno la quarta edizione della Fiera del Disco, un evento interamente dedicato al mondo del vinile e della cultura musicale.

Info utili su orari e svolgimento

Dalle 10:00 del mattino alle 21:00 di sera, senza alcuna interruzione, durante tutto il weekend di sabato e domenica, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un evento straordinario dedicato agli appassionati di musica e collezionismo. La manifestazione prevedrà numerosissimi stand di espositori, che offriranno una vasta gamma di articoli da collezione. Gli amanti del vinile potranno scoprire una selezione curata di dischi, sia nuovi che usati, ideali per arricchire le proprie collezioni. Non mancheranno CD, poster, DVD, audiocassette, T-shirt, gadget e accessori legati al mondo musicale, pensati per soddisfare ogni gusto e interesse. L’evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire pezzi da collezione, alcuni dei quali ormai introvabili, come edizioni limitate, vinili fuori produzione e album rari. Oltre alla possibilità di acquistare, i visitatori avranno anche l’occasione di scambiare o vendere direttamente con gli espositori

Oltre al mercato di dischi e oggetti da collezione, il weekend sarà arricchito da dj-set esclusivi interamente su vinile, performance dal vivo e momenti musicali curati da alcuni dei migliori DJ del Sud Italia. La musica accompagnerà i visitatori per tutta la giornata, creando un’atmosfera coinvolgente e vibrante. Per chi vorrà concedersi una pausa tra un vinile e l’altro, sarà presente un’area food & drink sempre attiva, perfetta per rilassarsi e condividere la propria passione con altri amanti della musica. Un evento da non perdere per chi ama il suono autentico del vinile e desidera vivere un’esperienza immersiva nel cuore della cultura musicale.