Aree attrezzate per picnic con tavoli e sedie, un parco giochi inclusivo pensato anche per i bambini con disabilità, un nuovo laghetto ora casa di decine di tartarughe, carpe e altre specie di acqua dolce. A questo si aggiungono numerosi percorsi ciclo pedonali. Il Boshetto Plaia ritorna a vivere!

Sono solo alcune delle novità che hanno riportato il Boschetto della Plaia al centro della vita cittadina, dopo un importante intervento di riqualificazione che ha interessato circa 280 mila metri quadrati: un autentico polmone verde di Catania, ora pronto ad ospitare cittadini e turisti per gite all’aria aperta.

Tutto pronto per il 25 aprile e il 1 maggio

In vista dell’afflusso previsto per le festività del 25 Aprile e del Primo Maggio, complice l’arrivo della primavera e delle belle giornate il sindaco Enrico Trantino, l’assessore all’Ambiente Massimo Pesce e il presidente del VI Municipio Francesco Valenti si sono accertati che tutto fosse pronto per ospitare i cittadini nel nuovo polmone della città! I lavori, durati circa due mesi, sono stati diretti dall’agronomo comunale Salvo Malfitana, che ha curato ogni dettaglio del nuovo aspetto del boschetto affacciato sul litorale sabbioso. L’intervento ha incluso l’installazione di nuovi arredi, la riattivazione delle fontanelle e la collocazione di segnaletica in legno, fino ad ora assente.

Nuove piste ciclabili immerse nel verde

Il progetto, diretto dall’agronomo comunale Salvo Malfitana, ha previsto anche la sistemazione dei percorsi ciclo-pedonali, che ora tornano a essere accessibili e immersi nella natura, perfetti per chi ama spostarsi in bicicletta o fare una passeggiata lontano dal traffico cittadino.

“Un luogo unico, a pochi passi dal centro città, che torna a essere un punto di riferimento per il relax all’aria aperta – ha dichiarato il sindaco Trantino – grazie all’impegno dell’assessore Pesce, dei tecnici comunali e alla collaborazione con il Corpo Forestale. Serve però anche il contributo dei cittadini per tutelarlo e mantenerlo pulito. Io stesso sono arrivato in bici, percorrendo la ciclabile di via Domenico Tempio e via Cristoforo Colombo. È tempo che anche noi catanesi impariamo a muoverci di più a piedi o su due ruote, proprio come facciamo quando visitiamo altre città”.

Intervento di riforestazione

L’assessore all’Ambiente Massimo Pesce ha annunciato che durante i giorni festivi e le domeniche, nel Boschetto verranno collocati bagni chimici per garantire un servizio minimo ai visitatori. Ha però precisato che si tratta solo di una soluzione temporanea, poiché il sindaco ha già dato indicazioni per la realizzazione di servizi igienici prefabbricati permanenti, possibilmente con il supporto di sponsor privati. Nel frattempo, è in corso anche un importante progetto di riforestazione dell’area, che prevede la piantumazione di centinaia di nuovi alberi e la loro cura per un periodo di sette anni, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.