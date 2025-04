Domenica 4 maggio 2025, Catania avrà l’onore di ospitare il tanto atteso Catania Air Show, che si terrà a partire dalle 15:00. Si ricorda che l’evento sarà completamente gratuito. Il Catania Air Show 2025 segna un’importante prima per la città, che diventa protagonista del calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche italiane. Organizzato dal Comune di Catania in collaborazione con l’Aero Club Catania e l’Aeronautica Militare, l’evento vedrà numerosi spettacoli aerei, con una serie di esibizioni delle forze armate. Le dimostrazioni si svolgeranno in totale sicurezza a una distanza di circa 230 metri dalla costa, per permettere a tutti di godere dello spettacolo da vicino.

Da dove vederle

Per chi vuole godersi al meglio il passaggio delle Frecce Tricolori durante il Catania Air Show 2025, il punto migliore non è in pieno centro, ma sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno). Gli organizzatori dell’evento consigliano questa zona per avere una vista perfetta, in quanto è più vicina alla rotta delle esibizioni aeree. La piazza si trova facilmente raggiungibile a piedi dal lungomare. Per chi volesse usufruire dei mezzi pubblici si consigliano le linee 935 e 948, con partenza da Piazza Stesicoro.

Le prove generali dell’evento si terranno il sabato 3 maggio, sempre con gli stessi orari e programmazione, per permettere ai cittadini di fare un’anteprima dello spettacolo.

Catania Air Show, le esibizioni

Tra i principali protagonisti in volo ci saranno gli Eurofighter EFA 2000, l’RV10 pilotato da Augusto Fonti, e vari elicotteri delle forze armate e dei corpi dello Stato. Si potranno ammirare modelli come l’SH90, l’H101, l’AB212, l’AW139, l’Nec, il PH139D, il MCH109A e il P72A, con due Eurofighter che mostreranno le capacità di intercettazione della Difesa Aerea Italiana.

Uno dei momenti clou sarà la dimostrazione di ricerca e soccorso (SAR) con l’elicottero HH139, seguita alle 17:30 dall’esibizione finale delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale, che promette di emozionare il pubblico con le sue spettacolari evoluzioni.

Inoltre, sarà allestito il Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare, che aprirà i battenti già sabato 3 maggio. Questo spazio sarà un’occasione per avvicinarsi al mondo dell’aeronautica, con stand del 41° Stormo di Sigonella, un simulatore ludico delle Frecce Tricolori e diversi spazi promozionali.