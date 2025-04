Dalle 10:45 del mattino di ieri non si hanno più tracce del giovane studente universitario di Comiso, Gianluca Rimmaudo. Il giovane non dà notizie da quell’ora, quando si trovava nella macelleria del padre, in via Casmene.

L’accaduto

Intorno alle 13 è stato poi visto da un passante in via Pietro Micca, dopo quest’ultimo movimento non si hanno più notizie. La famiglia ha avvisato le forze dell’ordine che hanno già avviato le ricerche del giovane, che non ha con sé né il cellulare, né i documenti e neanche denaro ed al momento della scomparsa indossava una maglia di colore verde. Attraversava un momento difficile, ma non aveva avuto contrasti particolari con i familiari.

La famiglia chiede che chiunque lo veda avverta prontamente le forze dell’ordine e aiuti nelle ricerche, sperando di trovarlo al più presto.