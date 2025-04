Attimi di paura nell’istituto scolastico “Madre Teresa di Calcutta” di Aci Catena, in provincia di Catania, dove un bambino è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Acireale dopo aver ingerito una polverina sospetta trovata all’interno della sorpresa di un uovo di Pasqua ricevuto a scuola. L’episodio ha subito allarmato insegnanti e personale scolastico, che hanno reagito con tempestività, permettendo l’immediato soccorso del piccolo. Una situazione che, sebbene conclusasi senza gravi conseguenze, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Diagnosi e condizioni del bambino: scongiurato il peggio

Il giovane alunno è stato subito preso in carico dal personale sanitario dell’ospedale di Acireale, dove i medici hanno diagnosticato una infiammazione alla trachea, causata con ogni probabilità dalla sostanza inalata o ingerita. Fortunatamente, le condizioni del bambino sono stabili e il piccolo risulta fuori pericolo di vita. La pronta reazione del personale scolastico e la velocità nei soccorsi si sono rivelate decisive per scongiurare conseguenze ben più gravi. L’episodio ha comunque destato forte apprensione tra i genitori, il corpo docente e l’intera comunità locale.

Indagini in corso: la parola ora alle autorità sanitarie

Le autorità competenti hanno immediatamente avviato una indagine per chiarire la natura della sostanza ingerita dal bambino e accertare eventuali responsabilità. Il caso è ora al vaglio del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), che ha ricevuto una segnalazione ufficiale e si è già attivato per le analisi del caso. L’obiettivo è capire se si tratti di un episodio isolato o se possano esserci altre confezioni dello stesso tipo a rischio. Il fatto apre inoltre una riflessione sulla sicurezza dei gadget contenuti nelle uova di Pasqua, soprattutto quando distribuite in ambienti frequentati da bambini, come scuole e asili.