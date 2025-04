Nasce un nuovo progetto all’interno dell’Università di Catania, gli studenti fanno nascere la “Formula Student Catania”, scuderia motoristica che mira a prendere parte al campionato tra atenei di Motorsport. I ragazzi sono stati presenti al Salone dell’Orientamento di Unict, al quale abbiamo preso parte per osservare il loro lavoro. Andiamo a vedere di cosa si tratta e cosa prevede questo progetto.

Formula Student Catania: Cos’è la Formula SAE

La Formula SAE (Society of Automotive Engineers) è una competizione internazionale di ingegneria automobilistica dedicata agli studenti universitari. Il suo obiettivo è quello di fornire un’esperienza pratica nella progettazione, costruzione e gestione di un’auto da corsa, mettendo alla prova le competenze tecniche, organizzative ed economiche dei partecipanti. Gli studenti devono progettare e realizzare un prototipo di auto da corsa monoposto, seguendo un regolamento specifico che simula le condizioni di un team ingegneristico reale. I veicoli possono essere a combustione interna, elettrici o autonomi (driverless), e vengono valutati attraverso una serie di prove statiche e dinamiche.

Partecipare alla Formula SAE offre agli studenti la possibilità di:

Applicare conoscenze di ingegneria meccanica, elettronica ed aerodinamica;

Sviluppare competenze in gestione del progetto, leadership e problem-solving;

Creare connessioni con aziende del settore automobilistico e industriale;

Prepararsi per il mondo del lavoro con un’esperienza pratica altamente formativa.

La Formula SAE rappresenta quindi un’opportunità unica per i futuri ingegneri e appassionati di motorsport, permettendo loro di trasformare le proprie idee in realtà! Oggi, con una presenza internazionale e collaborazioni strategiche in numerosi paesi, la SAE rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l’innovazione e la competitività delle industrie della mobilità, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo tecnologico e alla formazione di professionisti di eccellenza.

Formula Student Catania: la presentazione del Team

Abbiamo posto alcune domande ai ragazzi che fanno parte del team Catanese della Formula SAE.

Chi siete e cosa vi unisce?

“Siamo un Gruppo di studenti con una grande passione in comune (le corse automobilistiche) e con tanta tanta voglia di fare e di realizzare un qualcosa.”

Mi puoi descrivere come funziona la competizione?

“La competizione si divide in due tipologie di eventi, quelli “Static” e quelli “Dynamic”. Nel caso della competizione “static” si compete sulla realizzazione di una business plan presentation, un cost and manufacturing event ed un engineering design event, tutti elementi che caratterizzano, l’organizzazione di un team di corse dal punto di vista gestionale, il dietro le quinte insomma. Per quanto riguarda la competizione “dynamic” consiste in delle prove che il mezzo dovrà compiere: Skipad, accelerazione, autocross, endurance ed efficienza.”

Com’è composto il vostro Team?

“Il nostro Team si divide in 3 reparti, Il reparto Management, il reparto Meccanica e il reparto Elettronico. Il management si occupa di gestire e coordinare ogni aspetto organizzativo e strategico; dalla pianificazione delle risorse alla gestione del budget, dal fundraising alla comunicazione, lavoriamo per garantire il successo del progetto, dentro e fuori la pista, il cuore organizzativo. Il reparto meccanica si occupa della dinamica del veicolo, della struttura del telaio, alla configurazione delle sospensioni, viene studiato con estrema cura utilizzando tecnologie all’avanguardia e software di simulazione avanzati. Infine, il reparto elettrico, il quale si occupa di garantire un’integrazione ottimale tra le componenti ad alta tensione, i sistemi di controllo e le tecnologie innovative necessarie per raggiungere prestazioni eccellenti.”

Come ultima domanda, vorrei chiedervi, perché entrare nel vostro team?

“Perché? Per esaltare le qualità individuali all’interno di un team studentesco, per sviluppare delle skills, le quali potrebbero essere utili per il mono del lavoro, per conoscere le dinamiche di una piccola squadra corse e, soprattutto, per divertirsi e fare gruppo con dei ragazzi che condividono la stessa passione”

Il team Formula Student al Salone dell’orientamento

I ragazzi di Formula Student Catania, sono stati presenti al salone dell’orientamento tenutosi dal 8 Aprile, al 10 Aprile, presso la struttura Universitaria sportiva, il CUS, dove i ragazzi delle scuole secondarie hanno avuto la possibilità di fare quattro chiacchere con gli studneti impegnati in questo ambizionso progetto. Di seguito alcune foto della giornata.