Eventi Catania: Con l’arrivo della bella stagione, Catania si anima di eventi culturali, mostre e appuntamenti per famiglie, studenti e curiosi. Tra tradizione e innovazione, il capoluogo etneo propone un calendario ricco di iniziative, perfette per chi vuole scoprire la città sotto nuove prospettive. Dalla magia delle attività all’aperto ai dialoghi culturali, ecco i quattro imperdibili Eventi Catania da segnare in agenda.

Eventi Catania: caccia alle uova a Villa Bellini

La storica Villa Bellini si trasforma in un grande parco giochi pasquale, con decine di simpatiche postazioni dove i bambini (e i genitori) potranno partecipare a cacce all’uovo, laboratori di decorazione e giochi a squadre. Un modo divertente per vivere la tradizione della Pasquetta all’ombra dei ficus secolari e per promuovere la socialità tra le famiglie.

Luogo: Villa Bellini, Viale Jonio, Catania

Data: lunedì 21 aprile 2025, ore 10:00–13:00

Eventi Catania: presentazione del libro “Vuci Lontani”

Nella suggestiva sala eventi della Libreria Cavallotto, Maria Grazia Palermo presenta il suo ultimo romanzo “Vuci Lontani”, un viaggio tra storie e dialetti della Sicilia contemporanea. L’incontro prevede una lettura di brani selezionati, un dialogo con l’autrice e un momento di confronto con il pubblico, accompagnato da degustazioni di specialità tipiche.

Luogo: Libreria Cavallotto, Via Etnea 307, Catania

Data: sabato 26 aprile 2025, ore 18:00–20:00

Eventi Catania: mostra “Antico Egitto” al Centro Sicilia

Per quasi due mesi, il Centro Sicilia diventa una porta sul passato: oltre 200 reperti autentici e ricostruzioni multimediali guideranno i visitatori alla scoperta dei monumenti, dei rituali funerari e delle divinità dell’Antico Egitto. Laboratori interattivi e visite guidate su prenotazione rendono l’esperienza adatta anche ai più piccoli.

Luogo: Centro Sicilia, SS121, c.da Piano Tavola – Misterbianco (CT)

Data: 15 aprile – 31 maggio 2025, tutti i giorni 10:00–20:0

Eventi Catania: conferenza “Tra Terra e Cielo” alle Ciminiere

Nel cuore del complesso Le Ciminiere si svolge una riflessione multidisciplinare sullo sviluppo urbanistico ed economico di Catania, intrecciando storia, architettura e cultura contemporanea. Emanuela Minaldi e altri esperti analizzeranno il ruolo delle ex strutture industriali nella rigenerazione urbana e nelle politiche culturali del territorio.

Luogo: Le Ciminiere, Viale Africa 273, Catania

Data: mercoledì 30 aprile 2025, ore 17:00–19:30