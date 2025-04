Un nuovo inquietante episodio di illegalità nella provincia di Catania ha fatto il giro del web in poche ore, sollevando un’ondata di indignazione e preoccupazione. È diventato virale il video pubblicato dalla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, che mostra una corsa clandestina di cavalli svoltasi nei giorni scorsi – o, secondo le prime ricostruzioni, qualche mese fa – nella zona della Piana di Catania.

Il video virale

La clip, che ha scioccato migliaia di utenti, mostra una vera e propria follia collettiva: due cavalli lanciati al galoppo su una strada affollata da centinaia di giovani su scooter e auto, molti dei quali con il volto coperto da passamontagna. Il tutto in un contesto surreale e pericoloso, con persone che impugnano pistole e sparano diversi colpi in aria, forse a salve, ma con un effetto scenico e criminale che ricorda più un film d’azione che la vita reale

A rendere ancora più sconcertante l’accaduto è il fatto che oggi stesso i Carabinieri hanno interrotto una corsa illegale di cavalli a Castiglione di Sicilia, facendo emergere un inquietante fenomeno che, a quanto pare, non è isolato né occasionale.

Il video – probabilmente già acquisito dalle forze dell’ordine – pone seri interrogativi sulla sicurezza e sul controllo del territorio: si tratta infatti di un’azione organizzata, con una partecipazione massiccia e spregiudicata, che mostra una Catania in balìa di chi ignora ogni regola di civiltà e convivenza.

La reazione dell’ENPA

Durissima la reazione dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) che, condividendo il video, ha scritto: «Peggio di un rave party. Si faccia rispettare il Codice Penale con un decreto ad hoc: follia, inciviltà, pericolo pubblico e maltrattamento animali. Uno stato che permette questo, permette tutto».

Al momento non è stato possibile individuare con certezza il luogo preciso della corsa, anche se numerose fonti indicano una strada della Piana di Catania come possibile teatro della gara. Resta lo sconcerto per un video che mostra uno spaccato di illegalità senza precedenti, e che accende i riflettori su un fenomeno sommerso ma pericolosamente presente: le corse clandestine di cavalli a Catania, spesso accompagnate da scommesse illecite, abusi sugli animali e una totale assenza di controllo.

Le forze dell’ordine stanno indagando, ma il video ha già fatto il suo corso sui social: la Catania vista nel video è una città senza regole, dove la violenza e l’illegalità vengono ostentate alla luce del sole (o sotto la luce degli smartphone). E forse, è proprio questo l’aspetto più preoccupante.