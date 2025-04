Casting Zecchino d’Oro 2025: Una tappa attesissima per tutti i piccoli amanti della musica: il casting Zecchino d’Oro 2025 arriva a Catania sabato 26 e domenica 27 aprile, presso il Centro Commerciale Porte di Catania, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Saranno due giornate completamente dedicate ai bambini tra i 3 e i 10 anni, che avranno la possibilità di vivere l’emozione di cantare dal vivo e provare a diventare uno dei nuovi solisti della prossima edizione dello Zecchino d’Oro.

L’iniziativa è aperta a tutti e offre ai partecipanti la possibilità di esibirsi con uno dei brani più amati dello storico repertorio dello Zecchino d’Oro. La tappa di Catania si inserisce all’interno di un tour nazionale che attraversa tutte le regioni italiane alla ricerca delle voci che prenderanno parte al casting finale del 2025.

Modalità di iscrizione e programma dell’evento

Per partecipare al casting Zecchino d’Oro 2025, è consigliato iscriversi online attraverso il sito ufficiale zecchinodoro.org, dove è anche possibile consultare la playlist ufficiale dei brani. Se le iscrizioni risultassero chiuse, le famiglie potranno comunque presentarsi direttamente alla struttura: lo staff valuterà l’inserimento appena possibile.

Dalle ore 18:00 inizierà inoltre il Casting Show, uno spettacolo dal vivo dedicato al mondo dello Zecchino, durante il quale si esibiranno il Piccolo Coro di Taormina, diretto da Ivan Lo Giudice, e alcune ex soliste delle passate edizioni. Un’occasione speciale per coinvolgere anche il pubblico in un’atmosfera di festa e condivisione.

Educazione musicale e solidarietà: il valore dello Zecchino d’Oro

Il casting Zecchino d’Oro 2025 non rappresenta soltanto un’occasione per cantare, ma anche un’importante esperienza educativa. Partecipare significa imparare ad affrontare un palco, esprimere sé stessi e confrontarsi con altri bambini in un ambiente sereno e giocoso. I bambini che supereranno questa prima fase di selezione saranno successivamente ascoltati dalla giuria ufficiale dell’Antoniano nel corso del 2025.

Lo Zecchino d’Oro è inoltre legato a forti valori sociali: grazie al progetto “Operazione Pane”, le attività dell’Antoniano sostengono numerose mense francescane che, in Italia e nel mondo, offrono ogni giorno pasti caldi, assistenza e supporto a chi è in difficoltà. Partecipare al casting significa anche avvicinarsi a una realtà che unisce intrattenimento, cultura e solidarietà.