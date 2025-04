Il weekend di Pasqua è vicino e con esso i programmi di chi ha organizzato qualcosa in occasione delle festività. Quest’anno il giorno di Pasqua è il 20 aprile, data che si presta perfettamente a un ponte che abbraccia anche la Festa della Liberazione del 25 aprile. Ecco, dunque, alcuni consigli su come passare al meglio questi giorni di festa a Catania e provincia e non solo.

Catania tra le mete più scelte

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, dice un famoso detto. E l’opzione del viaggio fuori porta sembra essere tra le più gettonate anche quest’anno. Basti pensare al fatto che l’aeroporto di Catania prevede oltre 140mila passeggeri e che il capoluogo etneo risulta essere tra le mete più scelte. Saranno, invece, molti i catanesi che lasceranno la propria città per trascorrere le vacanze pasquali fuori. I portali di prenotazione vedono città come Parigi e Barcellona tra le più scelte all’estero. Per chi rimane in Italia, invece, sembra che la preferenza ricada su Firenze e Napoli, più delle altre.

Escursioni sull’Etna

Se il meteo permette, immancabile l’opzione di fare un’ escursione sull’Etna e percorrere i suoi bellissimi sentieri. Saranno molte le famiglie che potranno prendere in considerazione questa scelta. Gli splendidi percorsi naturalistici offrono viste mozzafiato e permettono di immergersi nella natura incontaminata e ammirare la bellissima macchia mediterranea.

Visite nel centro storico

Per chi decide di rimanere a Catania, le possibilità non mancano. I musei del centro storico, infatti, sono pronti ad accogliere i visitatori anche per la giornata di Pasqua. Tra quelli aperti figurano il Museo Civico Belliniano, il Museo di Arte Contemporanea della Sicilia (MacS), il Museo del Cinema di Catania, il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia, la Chiesa di San Nicolò l’Arena e la Mostra su Tolkien. Gli orari che rispetteranno i luoghi sopracitati in occasione della giornata di Pasqua sono consultabili qui.

Pasqua al cinema

I centri commerciali di Catania e provincia hanno reso noti i loro orari di esercizio per il giorno di Pasqua. Nonostante la chiusura delle gallerie dello shopping, i cinema che appartengono ai centri commerciali saranno aperti. Un film tra quelli delle ultime uscite può rappresentare, quindi, una scelta su cosa fare a Pasqua per grandi e piccoli.