Aci Sant’Antonio è il primo comune tra quelli colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018 ad aver già avviato l’erogazione del “Contributo per il Disagio Abitativo”, il nuovo sostegno che ha sostituito il precedente CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione).

Il contributo, aggiornato nelle modalità e nei criteri, è stato introdotto all’inizio del 2025 per ampliare la platea dei beneficiari, offrendo un aiuto concreto soprattutto a chi, a causa dell’inagibilità della propria abitazione, vive in affitto. Dopo la fase di aggiornamento normativa e l’invio delle nuove domande, Aci Sant’Antonio si è attivato con prontezza e ha concluso le procedure istruttorie, diventando il primo a garantire il sostegno economico ai cittadini ancora in difficoltà a sei anni dal sisma.

Aci Sant’Antonio primo comune nel catanese

Il Commissario straordinario alla ricostruzione, Salvatore Scalia, ha elogiato il Comune di Aci Sant’Antonio per la rapidità con cui è riuscito a erogare i contributi previsti dal nuovo “Contributo per il Disagio Abitativo”. “È davvero ammirevole – ha dichiarato – che il Comune sia riuscito ad avviare i pagamenti in tempi così brevi, soprattutto considerando che non si tratta di pochi cittadini: molte famiglie attendono da tempo un sostegno concreto per affrontare i disagi legati ai lavori di riparazione delle loro abitazioni”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Quintino Rocca, che ha sottolineato l’impegno e la determinazione dell’amministrazione: “non è un caso che siamo stati i primi, lo abbiamo voluto fortemente. Ho sempre ritenuto che queste persone non potessero aspettare ulteriormente. Quando le regole sono cambiate, ci siamo trovati davanti nuove difficoltà, ma ho chiesto agli uffici di trattare la questione con urgenza e grande priorità”.

Il sindaco ha poi ringraziato pubblicamente i funzionari comunali coinvolti: “voglio esprimere un sincero grazie al dottor Mazzarino, all’impiegata Chisari e al geometra Finocchiaro. Grazie al loro impegno, oggi possiamo dire che la prima tranche del contributo è stata erogata”.