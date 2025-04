Nuove postazioni autovelox sulle strade siciliane durante la settimana che precede Pasqua. La Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio sito l’elenco aggiornato delle postazioni attive da lunedì 14 a domenica 20 aprile 2025, includendo anche quelle previste per il giorno di Pasqua. L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare i controlli sulla velocità e incentivare comportamenti di guida più sicuri, soprattutto in vista dell’aumento del traffico legato agli spostamenti per le festività. Le postazioni saranno distribuite in diversi punti strategici del territorio siciliano, lungo le principali arterie di collegamento e nei tratti considerati più a rischio. I controlli saranno sia fissi che mobili e interesseranno l’intera isola. Si invita quindi alla massima prudenza alla guida.

Le postazioni autovelox

Di seguito tutte le postazioni autovelox attive:

15/04/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale: SS / 117 Bis e 4Turistica EN

16/04/2025

Autostrada:

A / 20 Messina-Palermo PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 118 AG

SS / 189 PA

SS / 284 CT

SS / 626 CL

17/04/2025

Autostrada: A / 19 Palermo-Catania PA

Strada Statale:

SS / 124 SR

SS / 189 PA

SS / 417 di Caltagirone CT

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

18/04/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo Catania EN

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

19/04/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

Strada Statale:

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 626 CL

20/04/2025

Autostrada:

A 19 Palermo-Catania (PA)

A 20 Messina-Catania (ME)

Strada Statale: