La maestosa Scala dei Turchi, la splendida scogliera di marna bianca situata a Realmonte (Agrigento), per quest’estate 2025 sarà nuovamente chiusa! Nessuna visita o passeggiata, ritornano i divieti in tutta la zona. La triste decisione è stata presa commissario straordinario Carmelo Burgio, attualmente alla guida del Comune di Realmonte dopo la sfiducia dell’ex sindaca Sabrina Lattuca, avvenuta a metà marzo.

Il nuovo provvedimento

Il commissario Carmelo Burgio costretto a redigere un nuovo provvedimento: “per assicurare la fruizione del pregevole sito, attraverso il bilanciamento dell’esigenza di tutela del bene stesso con l’interesse collettivo alla fruizione, preservando l’esistenza materiale del bene e la sua integrità, presupposti di ogni politica di valorizzazione e fruizione – scrive Burgio – si stabilisce che la fruizione della Scala dei Turchi da parte di numerosi visitatori possa essere assicurata, in ogni caso, fino ai limiti della recinzione/staccionata che dovrà essere realizzata nella parte Est del promontorio”.

Stop a passeggiate e biglietti turistici

Secondo quanto emerso l’accesso o al celebre promontorio di marna bianca, affacciato sulla costa agrigentina, è stato interdetto per motivi legati alla sicurezza e alla mancanza di risorse. Nel provvedimento firmato dal commissario straordinario del Comune di Realmonte, si spiega che, per una corretta fruizione dell’area da parte dei visitatori, è necessario attivare un sistema di controllo degli ingressi. Tuttavia, data la scarsità di personale e fondi a disposizione dell’amministrazione comunale, si sta attivando per richiedere il supporto operativo del Libero Consorzio, con la possibilità di impiegare la polizia provinciale e/o le squadre della Protezione civile per garantire il presidio del sito.

2024, unico anno in cui era stato consentito nuovamente l’accesso, grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione MareAmico. Quello che si spera è che non rimanga chiusa per altri 10 anni!