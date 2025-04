Meteo Sicilia: dopo un fine settimana all’insegna del bel tempo, con sole pieno e temperature gradevolmente calde, la situazione meteorologica in Sicilia cambia nuovamente. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o del tutto coperti su gran parte dell’isola, con la possibilità di piogge sparse. Da martedì, il tempo inizierà a mostrare segnali di miglioramento, le nuvole si diraderanno parzialmente, permettendo qualche schiarita. Le temperature subiranno un lieve rialzo, con valori massimi che faranno fatica a superare i gradi. La svolta vera e propria è attesa da mercoledì, cieli limpidi e sereni, il sole tornerà a splendere e le temperature massime saliranno a 25 gradi. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, le previsioni per oggi

Per la giornata di oggi, lunedì 14 aprile, il cielo si presenterà nuvoloso su quasi tutto il territorio siculo. Saranno inoltre previste qualche pioggia soprattutto nelle città di Messina e Catania. Nella nostra città, vi sarà qualche rovescio per le ore 12 e successivamente in piena notte. Le temperature saranno in calo su tutto il territorio. La massima più alta sarà quella di Palermo, con 22 gradi, a seguire la città di Siracusa con soli 20 gradi. la città più fredda, e con la minima più bassa sarà Enna con una minima di 9 gradi, che si registrerà nelle ore serali.

Meteo Sicilia, martedì 15 aprile

Durante la giornata di martedì 15 aprile, il cielo si presenterà più sereno, privo di nubi o al massimo poco nuvoloso. Cieli completamente sereni solo nelle città di: Palermo, Ragusa, Siracusa e Agrigento. Per quanto concerne le temperature saranno in rialzo su quasi tutto il territorio. La massima più alta si registrerà ad Agrigento, ben 26 gradi, a seguire le città di Ragusa e Caltanissetta con temperature oltre i 24 gradi. La città più ” fredda” si riconferma Enna con una massima di 22 gradi ed una minima di 10 gradi durante le ore serali.

Meteo Sicilia, mercoledì 16 aprile

Per la giornata di mercoledì ritornano le nuvole sui cieli siciliani. Le uniche città con cieli sereni saranno Messina e Siracusa, dove si registrerà la massima più alta in Sicilia, ben 25 gradi. Per riguarda la nostra città di Catania, i cieli si presenteranno coperti da qualche nuvola e le temperature massime non supereranno i 21 gradi!