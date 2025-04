Meteo Pasqua: si inizia già a programmare la giornata di Pasqua 2025, che quest’anno cadrà il 20 aprile! Tra gite fuori porta, scampagnate e picnic la domanda è sempre la stessa: “che tempo farà”? Le previsioni per la Sicilia parlano chiaro, la giornata sarà nel complesso stabile, con un clima primaverile gradevole, e per gran parte del territorio il sole splenderà limpido in cielo. Solo per alcune città il cielo si presenterà non completamente soleggiato, vi saranno all’orizzonte qualche nuvola, senza però compromettere il bel tempo. Le temperature saranno piacevoli, anche se in leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. In generale potremmo dire che si manterranno su valori piacevoli, le massime non supereranno i 22 gradi. Nessuna preoccupazione, si potranno lasciare gli ombrelli a casa, nessuna precipitazione prevista in Sicilia!

Meteo Pasqua, le previsioni nel dettaglio

Le previsioni per la giornata di Pasqua 2025, parlano chiaro: nessuna pioggia all’orizzonte. I cieli saranno sereni o al massimo coperti da qualche nuvola. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo per la mattinata di domenica, 20 aprile 2025. Qualche nuvolisità prevista solo a Palermo e Trapani, sul resto del territorio cieli limpidi e sereni!

In generale in nessuna città della Sicilia si scenderà sotto i 19 gradi. Grazie a queste temperature miti si potrà trascorrere la giornata all’area aperta, tra passeggiate, scampagnate e picnic. La città più calda sarà Siracusa, con una massima di 23 gradi, a seguire Ragusa con una massima che toccherà i 22 gradi. Temperature alta anche ad Agrigento con massime fino a 21 gradi. la città più fredda sarà invece Enna, con minime di 2 gradi. Seguita da Ragusa e Caltanissetta, dove durante le ore serali si scenderà fino a 4 gradi.

Meteo Pasqua, le previsioni per Catania

Per il giorno di Pasqua, Catania potrà godere di una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto, con condizioni meteo stabili e temperature miti. La giornata si prevede generalmente soleggiata con cieli sereni, perfetta per una gita fuori porta o un pranzo all’aria aperta. Le temperature resteranno stabili e piacevoli per tutto il giorno. Durante le ore centrali della giornata, le massime raggiungeranno i 22 gradi. In serata, invece, le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 14 gradi. Anche per la nostra città di Catania, nessuna pioggia in vista! Si prospetta una Pasqua all’insegna del bel tempo.