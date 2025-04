Concorsi pubblici: durante questa settimana, dal 14 aprile al 20 aprile, saranno in scadenza numerosi concorsi pubblici. Numerose opportunità per tutti i giovani in cerca di lavoro! Le selezioni saranno aperte a diplomati, laureati, e anche a chi ha completato la scuola dell’obbligo. I contratti offerti saranno sia a tempo determinato che indeterminato. La maggior parte delle offerte non richiede esperienza pregressa e non ha limiti di età (salvo per i concorsi militari), purché si sia maggiorenni e non si sia già arrivati all’età pensionabile. Di seguito la lista completa dei concorsi pubblici in scadenza!

Concorsi pubblici, allievi Marescialli Carabinieri

È stato avviato il concorso per l’ammissione di Allievi Marescialli dei Carabinieri, riservato a coloro che possiedono l’attestato di bilinguismo. L’obiettivo della selezione è reclutare 24 nuovi partecipanti per il 15° corso triennale del ruolo Ispettori dell’Arma. Il concorso è aperto sia a militari già in servizio che a civili, purché siano in possesso di un diploma di maturità o siano in grado di ottenerlo entro la fine dell’anno scolastico 2024-2025. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 19 aprile 2025

Concorsi pubblici, Ministero della Cultura

Sono disponibili nuove opportunità di lavoro presso ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., la società “in house” del Ministero della Cultura che si occupa della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, sono aperte le selezioni per il ruolo di Addetti alla Catalogazione dei Beni Librari. Le posizioni disponibili riguardano incarichi presso le Biblioteche del Ministero della Cultura situate a Firenze e Napoli. L’avviso di selezione offre l’opportunità di lavorare a stretto contatto con importanti istituzioni culturali, contribuendo alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio librario. La scadenza per inviare le domande di partecipazione è fissata al 18 aprile 2025. Se sei interessato a un’opportunità nel settore dei beni culturali, questa potrebbe essere l’occasione giusta per te.

Concorsi pubblici, trasformazione digitale e FormezPa

Sono aperte nuove opportunità di lavoro per professionisti qualificati, grazie alle selezioni indette dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. I compensi per queste posizioni possono arrivare fino a 90.000 euro. La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata per il 19 aprile 2025. Inoltre, Formez PA ha lanciato nuove selezioni per esperti, riservate a diplomati e laureati, con posti disponibili in diverse sedi sul territorio nazionale. Gli stipendi per queste posizioni possono arrivare fino a 35.000 euro. La data limite per presentare la domanda di partecipazione è il 17 aprile 2025.