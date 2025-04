Il One Day Music è un festival musicale che si svolge annualmente a Catania il primo maggio. L’edizione 2025 promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica. Il tanto amato “One Day” da sempre si caratterizza come una giornata interamente dedicata alla musica, con un ricco programma di esibizioni live e dj set. Ogni anno l’imperdibile mega concerto attira migliaia di giovani pronti a scatenersi a ritmo di musica, che spazia tra i diversi generi come rock, rap, house/techno, reggae, drum and bass ed electro.

Dalla sua prima edizione, che contò circa 2.500 presenze, il One Day Music ha conosciuto una crescita impressionante. Nel 2016 il festival ha raggiunto un traguardo significativo con ben 20.000 partecipanti, consolidandosi come uno degli eventi musicali più importanti del panorama siciliano. Quest’anno si attendono circa 40.000 spettatori.

Gli artisti presenti

L’evento che si svolgerà come da tradizione l’1 maggio, avrà luogo presso Viale Kennedy 47, sul suggestivo litorale catanese. Per questa nuova edizione il festival più atteso di sempre proporrà una line-up ricca e variegata che saprà accontentare gli appassionati di diversi generi musicali. Gli amanti della musica elettronica potranno godere delle performance di artisti del calibro di ADIEL in back-to-back con HECTOR OAKS, Charlie Sparks, KOLSCH, Massano e Metodi Hristov. Non mancheranno i set di Digital Astro, Jack Out, Phunkadelica e Sally Cruz.

La scena rap e trap sarà ben rappresentata da nomi noti come Bello Figo, Don Pero, Enzo Benz, Faneto, Niky Savage e Sacky, insieme a talenti come Diss Gacha, Kid Yugy e Sayf. Il festival accoglierà anche artisti di altri generi musicali come BIIA, BNKR44, Gravità Experience, Low-Red, Micons, Miles e Shakalab, garantendo un’esperienza musicale completa e coinvolgente.

Si ricorda che i biglietti sono già disponibili e avranno un costo di 46 euro.