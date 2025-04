Continuano i controlli nel fine settimana per garantire lo svolgimento tranquillo della movida nel centro storico. È stato quindi attivato il consueto piano di controlli interforze. Le pattuglie del X Reparto Mobile, insieme agli agenti della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, all’Esercito e alla Polizia Scientifica, sono state coordinate da un ufficiale della Polizia di Stato. I controlli si sono concentrati in vari punti strategici della città, con presidi e posti di blocco organizzati in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea.

Fermate più di 200 persone

Nel corso delle attività svolte, sono state identificate complessivamente 200 persone, di cui 41 con precedenti penali, e controllati 92 veicoli tra auto e moto. Le pattuglie a piedi hanno monitorato le aree pedonali del centro storico, impedendo l’accesso ai mezzi a due ruote e sottoponendo a controlli alcuni gruppi di giovani, con l’obiettivo di prevenire l’uso di droghe e l’abuso di alcolici.

Per quanto riguarda il rispetto del codice della strada, sono stati predisposti diversi posti di controllo che hanno portato alla redazione di 16 verbali. Le sanzioni hanno riguardato: la mancanza di copertura assicurativa, la guida senza casco, la circolazione senza patente mai conseguita, l’assenza della revisione periodica e dei documenti di circolazione. Sono stati inoltre contestati un caso di sosta vietata con rimozione del veicolo e la guida di un mezzo già sottoposto a sequestro. A queste infrazioni si aggiungono due fermi amministrativi, due sequestri e una confisca.

Sanzioni stradali per 28 mila euro

Controlli analoghi sono stati condotti anche dai carabinieri, con il coinvolgimento degli equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Le attività si sono concentrate nel centro storico, in particolare in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e nelle aree circostanti. I militari dell’Arma hanno operato con l’obiettivo di prevenire reati, prestando particolare attenzione ai comportamenti legati alla guida in stato di alterazione e alla sosta irregolare.

Nel corso del servizio sono state identificate 119 persone, tra cui una è stata denunciata, e controllati 72 veicoli, sei dei quali sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Sul fronte delle violazioni al codice della strada, i carabinieri hanno elevato 26 sanzioni, per un ammontare complessivo di circa 28 mila euro, accompagnate dalla decurtazione di 40 punti patente. Le infrazioni contestate hanno riguardato: un caso di guida con veicolo già sottoposto a sequestro, due episodi di guida senza cintura di sicurezza, tre per mancata revisione, e cinque per assenza della copertura assicurativa, che hanno comportato anche il sequestro dei mezzi. Inoltre, sono stati identificati anche casi di guida senza patente mai conseguita e, in quattro casi, è stata disposta la sospensione della patente, per uso del cellulare alla guida.