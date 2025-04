Lunedì 21 aprile 2025, la città di Catania si prepara ad accogliere una delle tradizioni più amate della primavera siciliana in una veste completamente rinnovata. I Mercati Generali, storica location catanese, apriranno le loro porte dalle ore 13:00 per un evento che promette di trasformare la classica scampagnata di Pasquetta in un’esperienza unica nel suo genere.

Picnic ai Mercati Generali

Il “Picnic di Pasquetta” si preannuncia come l’evento ideale per chi desidera trascorrere un lunedì diverso, all’aria aperta, senza rinunciare alle comodità e al divertimento di un festival ben organizzato. La manifestazione, curata da Mercati Generali in collaborazione con Pulp Event, offrirà ai partecipanti un mix perfetto di buona musica, cibo di qualità e un’atmosfera festosa immersa nel verde.

Grande protagonista dell’evento sarà Whitemary, artista di spicco della scena elettronica italiana, che con il suo sound innovativo saprà incantare il pubblico catanese. Non solo Whitemary ma una vera e propria line-up ricca e variegata, che comprenderà sia esibizioni live che dj set. Gli organizzatori hanno promesso di svelare presto gli altri nomi che completeranno il programma musicale, ma l’attesa è già altissima tra gli appassionati del genere.

Non solo musica ma anche buon cibo!

Particolarmente curata sarà anche l’offerta gastronomica. I partecipanti potranno scegliere se affidarsi alle proposte culinarie di Frumento, partner gastronomico dell’evento, che preparerà piatti freschi e genuini perfetti per un picnic primaverile, oppure portare il proprio cibo da casa. Unica eccezione: le bevande dovranno essere acquistate all’interno dell’area evento, dove sarà presente una selezione di drink, cocktail e bevande fresche per tutti i gusti.

I biglietti per il “Picnic di Pasquetta” sono già disponibili sulla piattaforma DICE in modalità Early Bird, con tariffe agevolate per chi decide di acquistare in anticipo. Gli organizzatori avvertono che i posti sono limitati, quindi è consigliabile non aspettare l’ultimo momento per assicurarsi l’ingresso a quello che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della primavera catanese.