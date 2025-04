Il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza, ha presentato una proposta per la riqualificazione e valorizzazione dell’ex mercato coperto di Picanello, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio che, nonostante numerosi appelli e sopralluoghi (l’ultimo dei quali avvenuto lo scorso luglio), rimane inutilizzato. Il progetto prevede la trasformazione dell’attuale struttura in un polo multifunzionale pensato per servire il quartiere. Tra le future destinazioni, si prevede l’allestimento degli uffici della municipalità, per garantire una presenza istituzionale stabile e facilmente accessibile ai cittadini. Il piano include anche la creazione di spazi destinati a eventi culturali e sociali, rivolti a scuole, associazioni e abitanti del territorio, insieme a punti informativi e sportelli per i servizi al cittadino, in collaborazione con enti e realtà del terzo settore.

Le dichiarazioni di Carnazza

Claudio Carnazza dichiara con fermezza: “se i locali sono stati regolarmente registrati al catasto dopo 70 anni, è stato anche grazie a questa presidenza che in sinergia con la Direzione Attività Produttive ha sposato la causa. Ho già parlato con il sindaco e farò di tutto affinché questa struttura venga riqualificata e destinata ad accogliere gli uffici della municipalità”. In particolare, come si legge nella proposta, “con un progetto ad hoc, una parte della struttura può essere destinata agli uffici del Centro Servizi Demografici e Anagrafe Decentrato a Picanello, con la possibilità di usufruire di due ampi parcheggi (possibilità che non si ha attualmente su via Cavalieri) usando l’ingresso carrabile di via Regina Bianca n°109 e l’uscita di via Duca Degli Abruzzi n°60 per i dipendenti, mentre l’ingresso carrabile di via Spoto n°6 e 4 per l’utenza. L’altra parte della struttura, con ingresso da via Duca Degli Abruzzi N°62, può essere destinata all’organizzazione di manifestazioni ludico-ricreative, da parte del 2° Municipio o dalle Associazioni del Terzo Settore che ne fanno richiesta di utilizzo temporaneo, può essere destinata a centro diurno per anziani, o centro aggregativo giovanile, o biblioteca, o ludoteca”.