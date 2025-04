Ritorna a Catania, la tanto amata e attesa Fiera del Disco! Un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati. Il nuovo allestimento si svolgerà durante l’ultimo weekend di aprile, presso gli spazi della Nü Doganae – La Nuova Dogana, che si trasformeranno in un paradiso per gli amanti del vinile, ospitando espositori e collezionisti provenienti da ogni angolo d’Italia.

La Fiera del Disco, info su orari e date

Sabato e domenica, 26 e 27 aprile, le porte della location si apriranno dalle ore 10.00 del mattino fino alle 21.00, con un orario continuato che permetterà ai visitatori di immergersi completamente nell’atmosfera nostalgica e autentica del mondo discografico. L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito, rendendo la manifestazione accessibile a tutti gli appassionati.

All’interno degli spazi espositivi, i visitatori potranno trovare un’ampia selezione di prodotti musicali: dai vinili rari alle ultime uscite discografiche, passando per CD, audiocassette, poster da collezione, DVD musicali, T-shirt a tema e numerosi gadget. La peculiarità di questa fiera è la possibilità di interazione diretta tra pubblico ed espositori. Infatti i partecipanti potranno portare con sé i propri dischi per scambiarli o venderli direttamente ai commercianti presenti, creando così un circuito di scambio culturale oltre che commerciale.

Tra fiera e Dj set

Ma la Fiera del Disco non sarà solo un’occasione di shopping musicale. Durante entrambe le giornate, l’evento sarà arricchito da un programma di intrattenimento che vedrà alternarsi alcuni dei migliori DJ del Sud Italia, i quali proporranno set esclusivamente in vinile, garantendo un’esperienza d’ascolto autentica e di qualità. Per rendere l’esperienza ancora più completa, sarà allestita un’area food & drink che rimarrà operativa per tutta la durata dell’evento, permettendo ai presenti di rifocillarsi senza dover abbandonare l’atmosfera coinvolgente della fiera.