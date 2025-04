Selezione pubblica Amat 2025: L’AMAT di Palermo ha indetto un bando di concorso per la selezione pubblica rivolta all’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di 3 anni, finalizzati alla formazione di una graduatoria di Operatori di Esercizio – Autisti del trasporto pubblico locale.

Selezione pubblica Amat 2025: i requisiti

I requisiti per partecipare alla selezione pubblica Amat 2025 sono i seguenti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 120 giorni;

compresa possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore);

(c.d. scuola media inferiore); possesso della patente di guida “DE” con un residuo non inferiore a 15 punti in corso di validità;

con un residuo non inferiore a 15 punti in corso di validità; certificato di abilitazione professionale CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente) con un residuo non inferiore a 15 punti, in corso di validità;

(Carta di Qualificazione del Conducente) con un residuo non inferiore a 15 punti, in corso di validità; cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

negli Stati di appartenenza o di provenienza; idoneità fisica e psico – attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea;

necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea; non aver a proprio carico condanne penali , passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego.

Selezione pubblica Amat 2025: come si svolge

La Commissione Esaminatrice può effettuare una prova preselettiva, consistente in test a risposta multipla sulle seguenti materie:

patenti di guida;

acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.);

conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano;

segnali stradali.

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica, ossia una prova di guida di autobus di AMAT per cui è previsto il possesso della patente DE per la guida di autosnodati, in ambiente di autoparco aziendale e/o di circolazione stradale urbana, secondo un percorso stabilito dalla Commissione Esaminatrice.

Terminata la prova pratica, la Commissione esaminatrice inviterà i candidati – che hanno ottenuto un punteggio di almeno 48 nella prova pratica – a produrre i titoli in loro possesso già alla data di presentazione della istanza di partecipazione, tra quelli elencati nel bando.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere predisposta e sottoscritta, utilizzando l’apposito schema ed allegando i documenti indicati nel bando.

La domanda di partecipazione può essere presentata fino alle ore 16 del 24 aprile 2025.

La domanda deve essere presentata in uno dei seguenti modi:

tramite PEC (posta elettronica certificata): esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica amat.segrgen@pec.it;

(posta elettronica certificata): esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica amat.segrgen@pec.it; tramite protocollo aziendale sito a Palermo in Via Roccazzo n. 77, che accetterà le domande entro e non oltre l’orario di chiusura degli uffici.

Occorre allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla selezione pubblica, il versamento della quota di partecipazione di € 15,00.