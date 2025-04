Acoset S.p.A. informa la cittadinanza che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi disservizi idrici in alcuni Comuni del territorio etneo, a causa di interventi di manutenzione programmata e guasti imprevisti agli impianti acquedottistici.

Interruzione programmata a Nicolosi

Enel Distribuzione ha comunicato che nella giornata di venerdì 11 aprile 2025, dalle ore 9:00 alle 16:30, verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica agli impianti del pozzo Piano Elisi, nel Comune di Nicolosi, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione.

Al termine dei lavori, il servizio verrà prontamente riattivato. Tuttavia, per il pieno ripristino della normale erogazione, sarà necessario attendere i tempi tecnici per il riempimento dei serbatoi e delle condotte.

Guasto a Pedara e stop temporaneo al Pozzo Macrì

Un guasto verificatosi nella serata di mercoledì 9 aprile 2025 a una elettropompa del complesso acquedottistico Macrì di Pedara ha causato un ammanco di oltre 29 litri al secondo, con conseguente blocco dei rilanci verso le località Urna e Ragala. La sostituzione della pompa danneggiata è prevista per sabato 12 aprile 2025, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 16:00. Per permettere l’intervento, sarà necessaria la disattivazione totale del pozzo Macrì.

Durante l’esecuzione dei lavori e fino al completo ripristino delle condizioni ordinarie, potranno verificarsi disservizi idrici nei Comuni di Aci Sant’Antonio, Pedara, Trecastagni e Viagrande. Anche in questo caso, una volta ultimata la sostituzione, il servizio verrà riattivato, ma si dovranno attendere i tempi tecnici per il riempimento delle infrastrutture idriche.