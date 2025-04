L’Inail destina 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto alle aziende che investono in prevenzione, per sostenere la realizzazione di progetti volti a migliorare i livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre 29 milioni sono rivolti alla sola Sicilia.

Bando Isi Sicilia: cinque assi di finanziamento

Il fondo del bando Isi per la Sicilia è suddiviso in cinque assi di finanziamento, differenziati sulla base dei destinatari e del tipo di progetto da realizzare:

primo asse di finanziamento : 4.3 milioni di euro , destinati alla riduzione dei rischi tecnopatici e all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

: , destinati alla riduzione dei rischi tecnopatici e all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; secondo asse di finanziamento : oltre 10 milioni di euro , per poter realizzare progetti per la riduzione dei rischi infortunistici;

: , per poter realizzare progetti per la riduzione dei rischi infortunistici; terzo asse di finanziamento : 3.5 milioni di euro , per la bonifica da materiali contenenti amianto;

: , per la bonifica da materiali contenenti amianto; quarto asse di finanziamento : 2.7 milioni di euro , per progetti destinati a micro e piccole imprese operanti in dati settori, quali pesca, acquacoltura, confezione di articoli di abbigliamento, industria del legno, fabbricazione di prodotti in ceramica, fabbricazione di strumenti musicali, fabbricazione di articoli sportivi, fabbricazione di giochi e giocattoli e di attrezzature e articoli di vestiario per la sicurezza;

: , per progetti destinati a micro e piccole imprese operanti in dati settori, quali pesca, acquacoltura, confezione di articoli di abbigliamento, industria del legno, fabbricazione di prodotti in ceramica, fabbricazione di strumenti musicali, fabbricazione di articoli sportivi, fabbricazione di giochi e giocattoli e di attrezzature e articoli di vestiario per la sicurezza; quinto asse di finanziamento: 8.6 milioni di euro, destinato a progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Ridistribuzione dei finanziamenti non assegnati

È inoltre previsto una ridistribuzione dei finanziamenti non assegnati. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le risorse destinate ad alcune regioni o province autonome, per ottimizzare l’utilizzo dei fondi messi a disposizione del bando, nell’elaborazione degli elenchi definitivi delle imprese ammesse al contributo è previsto un meccanismo che consentirà la ridistribuzione dei finanziamenti non assegnati.

Domanda di partecipazione

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione, attraverso il Portale dell’Istituto, dal 14 aprile fino al 30 maggio (ore 18).

La procedura è interamente informatica ed è divisa in quattro fasi.

Sulla base delle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda, è necessario raggiungere 130 punti.