Il Comune di Acireale ha avviato le procedure che consentiranno ad anziani e a persone con disabilità di usufruire gratuitamente del servizio del trasporto urbano nel periodo compreso tra maggio 2025 e marzo 2026. L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire e sostenere la mobilità delle fasce più deboli della popolazione, assicurando loro una maggiore autonomia, oltre che l’inclusione nel contesto urbano.

Il servizio offerto

Il servizio, offerto dalla ditta Zappalà & Torrisi, verrà effettuato con mezzi rinnovati di recente, forniti di porta centrale ampia e di pedana ribaltabile, per garantire una facile accessibilità.

Per quanto riguarda gli anziani, per poter usufruire del beneficio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

età minima di 60 anni (per gli uomini) e di 55 anni (per le donne);

minima di (per gli uomini) e di (per le donne); reddito Isee in corso di validità non superiore a 11.673 euro (per nuclei familiari con un solo componente) o a 23.346 euro (per nuclei familiari con due o più componenti).

Per quanto riguarda le persone con disabilità, il requisito da possedere è:

certificazione che attesti un’invalidità civile pari o superiore al 67%.

Modulistica e quando presentare domanda

Le domande vanno presentate entro il 28 aprile 2025.

La modulistica necessaria può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale del Comune di Acireale o ritirata presso l’ufficio Alloggi Popolari – Settore Servizi Sociali, in Via degli Ulivi n. 21, nei seguenti giorni di apertura al pubblico: