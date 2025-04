StMicroelectronics ha rivelato i dettagli del suo piano di riorganizzazione globale, annunciato a ottobre 2024. L’azienda intende rafforzare la propria competitività e consolidare la sua posizione di leader nel settore dei semiconduttori, puntando su un modello di produttore integrato (IDM). La strategia, che include un rafforzamento dell’R&D e della produzione su larga scala, mira a garantire la sostenibilità a lungo termine e a sfruttare risorse strategiche a livello globale. Catania, infatti, continua a essere un punto nevralgico per la produzione di dispositivi di potenza, con un focus particolare sui semiconduttori WBG (Wide Band Gap), come il carburo di silicio (SiC) e il nitruro di gallio (GaN).

Investimenti a Catania: il futuro della produzione di semiconduttori

L’azienda ha confermato che Catania rimarrà uno dei principali centri di competenza per la produzione di semiconduttori di potenza. Il nuovo campus dedicato al SiC sta proseguendo come previsto, con l’inizio della produzione su wafer da 200 mm programmato per il quarto trimestre del 2025. Questo progetto è parte di un più ampio piano che coinvolge anche la transizione verso wafer da 200 mm, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership di ST nelle tecnologie di potenza di nuova generazione.

Tavoli di confronto e impatti sui lavoratori: tra preoccupazioni e prospettive

Il piano industriale 2025-2027 ha suscitato un acceso dibattito, culminato nel primo tavolo plenario sul futuro di StMicroelectronics, tenutosi presso il Mimit. Durante l’incontro, il ministro Adolfo Urso ha annunciato l’avvio di tavoli tecnici per un confronto approfondito, con l’intento di definire una strategia nazionale per il settore della microelettronica. Sebbene l’azienda abbia rassicurato sul fatto che nessuno dei siti verrà chiuso, StMicroelectronics ha previsto fino a 2.800 uscite volontarie entro il 2027, principalmente concentrate nei prossimi due anni. La riorganizzazione, pur mirando a consolidare la struttura produttiva, comporterà inevitabilmente una trasformazione nella forza lavoro, con l’adattamento delle competenze alle nuove esigenze tecnologiche