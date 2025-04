Si è conclusa questa mattina l’edizione 2025 del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, che ha registrato numeri straordinari: quasi 20 mila studenti e studentesse provenienti da tutta la Sicilia e da alcune scuole della Calabria hanno affollato per tre giorni gli spazi del Cus Catania. L’iniziativa, promossa dall’Ateneo etneo in collaborazione con il Cus e sostenuta dal progetto “Oui, ovunque da qui”, finanziato dal Pnrr – NextGenerationEU, ha coinvolto oltre 120 istituti superiori, trasformando l’evento in una vera e propria festa dell’orientamento, tra entusiasmo, curiosità e un fitto scambio di domande e risposte.

Un grande sforzo collettivo per accogliere migliaia di giovani

Dietro il successo dell’evento, un’organizzazione imponente che ha coinvolto tutti i dipartimenti dell’Università, le strutture didattiche speciali, i centri di servizio e le aree dirigenziali come l’Aseg, l’Asi e l’Adi, con il coordinamento dell’ufficio orientamento e dell’Area comunicazione. Protagonisti attivissimi dell’iniziativa anche tanti studenti universitari ‘senior’, che hanno illustrato con passione i corsi di studio, rispondendo ai dubbi e alle curiosità delle future matricole. Un vero banco di prova anche per loro, che si sono trovati a raccontare in prima persona cosa significa studiare e vivere l’università.

Scelte di cuore e di futuro: il messaggio dell’Ateneo

A sottolineare l’importanza dell’evento è la prof.ssa Violetta Brundo, delegata all’orientamento e referente del progetto Oui, che ha ribadito come il Salone rappresenti una tappa fondamentale per aiutare i giovani a fare una scelta consapevole del proprio percorso universitario. “L’università – afferma – è un ascensore sociale, un’opportunità concreta per migliorare il proprio futuro. Ai ragazzi dico sempre di scegliere con passione, perché le decisioni prese oggi possono fare la differenza domani”. Oltre alle informazioni sui corsi, l’Ateneo propone durante tutto l’anno attività laboratoriali che consentono agli studenti di scoprire da vicino la realtà accademica, fatta non solo di studio, ma anche di ricerca e impegno sociale.