Nel primo trimestre del 2025 l’attività della sezione ambientale della polizia municipale di Catania ha registrato un’importante intensificazione. Merito anche dell’arrivo di nuovi agenti, assunti tramite concorso pubblico, che ha permesso un maggiore presidio del territorio. Gli ispettori ambientali e gli agenti in borghese, supportati da auto civetta, hanno elevato 501 verbali, ciascuno con una sanzione di 333 euro, per un totale complessivo di 163.833 euro. Le infrazioni riguardano principalmente cittadini e commercianti che continuano a ignorare le regole sulla raccolta differenziata, contribuendo alla formazione di micro discariche urbane.

Videosorveglianza e denunce: il contrasto ai trasgressori

La lotta all’abbandono dei rifiuti si è estesa anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza attive in diverse zone sensibili: via Calliope, viale Nitta, viale Bummacaro e viale San Teodoro. Da questi controlli sono state identificate 307 persone, immortalate mentre conferivano rifiuti in modo scorretto. Le relative sanzioni hanno prodotto 102.231 euro di multe. In aggiunta, 27 soggetti sono stati denunciati penalmente per abbandono di rifiuti in aree trasformate in discariche abusive, come via Case Sante, via Medaglie d’Oro, piazza delle Universiadi e l’area Macrì.

Denunciato un uomo per scarico illegale con autocarro

Il contrasto all’inciviltà ambientale ha portato, infine, anche a un nuovo caso di denuncia penale. Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 30 anni è stato identificato e denunciato per aver abbandonato circa 2 metri cubi di rifiuti in via Barcellona, scaricandoli direttamente da un autocarro. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire i fatti e collegare lo stesso mezzo ad altri episodi analoghi nei giorni precedenti. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. L’assessorato all’Ecologia e la polizia ambientale rinnovano l’appello alla cittadinanza a rispettare le regole sul conferimento dei rifiuti, sottolineando che il degrado urbano e i costi di smaltimento ricadono sull’intera collettività.