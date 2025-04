Giovedì 17 aprile sarà completamente riaperto al traffico lo svincolo di Enna sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dopo un importante intervento di risanamento strutturale che ha riguardato tutte le rampe di accesso. I lavori hanno permesso di mettere in sicurezza uno snodo cruciale per la mobilità interna dell’isola, migliorando l’efficienza del collegamento tra le due principali città siciliane e facilitando l’accesso al capoluogo ennese.

Un investimento strategico per la viabilità siciliana

L’intervento, finanziato con un investimento di quasi 24 milioni di euro, rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria dell’A19. Il progetto è stato seguito direttamente dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che agisce in qualità di commissario straordinario per l’autostrada. La sua presenza all’inaugurazione ufficiale della riapertura testimonia l’impegno dell’amministrazione regionale per migliorare la rete infrastrutturale e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

Insieme per il rilancio delle infrastrutture

All’evento sarà presente anche il nuovo amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, segno della sinergia tra enti regionali e nazionali per il rilancio delle infrastrutture siciliane. L’ammodernamento dello svincolo di Enna rappresenta un passo concreto verso una mobilità più efficiente e sostenibile in Sicilia, dopo anni di criticità e rallentamenti su una delle arterie più trafficate dell’isola.