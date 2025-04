Si è verificato un drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 10 aprile 2025, lungo l’autostrada Siracusa-Catania, nei pressi di uno degli svincoli principali. Un uomo di 53 anni, residente a Carlentini, ha perso la vita mentre era alla guida della sua motocicletta. L’impatto, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato autonomo, ma sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Intervento immediato dei soccorsi, ma inutili i tentativi

A seguito del violento impatto, è stato tempestivamente richiesto l’intervento dei soccorritori, che hanno allertato anche l’elisoccorso per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Tuttavia, nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi del personale medico, il motociclista è deceduto prima ancora dell’arrivo dell’elicottero sanitario. Il decesso è stato constatato sul posto, lasciando sgomenti anche i presenti.

Indagini in corso della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità competenti, con la Polizia Stradale impegnata a svolgere i rilievi necessari per comprendere le cause del sinistro. Non è escluso che nei prossimi giorni vengano raccolte ulteriori testimonianze o immagini utili dalle telecamere della zona per fare piena luce sull’episodio. La circolazione lungo quel tratto autostradale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.