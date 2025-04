Eventi Catania: Catania si prepara ad un weekend ricco di eventi culturali e artistici, se stai cercando qualcosa da fare a Catania questo weekend, ecco quattro appuntamenti da non perdere, che spaziano tra mostre, spettacoli e passeggiate letterarie.

Antico Egitto: segreti e tesori della Valle dei Re

Per gli appassionati di storia e misteri antichi, la mostra “Antico Egitto: segreti e tesori della Valle dei Re” è un’occasione imperdibile. Fino all’11 maggio, il Centro Sicilia ospiterà una straordinaria esposizione che permetterà di immergersi nel fascino della civiltà egizia. Tra piramidi, sfingi e antichi rituali, grandi e piccoli potranno scoprire i segreti di questa affascinante cultura. L’ingresso è gratuito, quindi non perdere l’occasione di fare un viaggio nel tempo senza uscire dalla città.

La mostra sarà aperta durante gli orari di apertura del centro commerciale, rendendola un’opzione perfetta per una visita dopo lo shopping.

Eventi Catania, la presentazione dei libri di Cinzia Di Mauro

Domenica 13 aprile 2025, alle 18:15, la Libreria Mondadori di Piazza Roma 18 a Catania ospiterà la presentazione dei libri Finisterrae e Pangolino mon amour di Cinzia Di Mauro. Durante l’evento, l’autrice dialogherà con lo scrittore Claudio Chillemi, noto per i suoi successi nel genere della fantascienza e per i suoi romanzi storico-fantastici su Federico II di Svevia, editi in Italia, Francia e Stati Uniti. L’ingresso è gratuito.

Eventi Catania, visita guidata al MAUC

Un altro appuntamento imperdibile per questo weekend è la visita guidata al MAUC (Museo di Archeologia dell’Università di Catania), che si terrà domenica 13 aprile alle 11:00. Con oltre 300 reperti che raccontano la storia della Sicilia e dell’umanità, il museo ti porterà in un viaggio che abbraccia ben 5000 anni di storia. Dalla Grecia antica a Roma, passando per le civiltà più remote, questa visita ti permetterà di scoprire una Catania lontana nel tempo. Per partecipare alle visite guidate al Museo di Archeologia è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto su www.officineculturali.net.