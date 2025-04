Concorsi Agenzia delle Entrate 2025: Il 2025 porterà numerose opportunità di carriera per coloro che aspirano a entrare nell’amministrazione pubblica grazie ai concorsi Agenzia delle Entrate 2025. Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) dell’Agenzia delle Entrate, approvato il 4 aprile 2025, prevede l’assunzione di oltre 5.500 unità di personale nel triennio 2025-2027. La riforma delle assunzioni pubbliche segna l’inizio di una serie di concorsi mirati, destinati a laureati, con opportunità nelle aree professionali più varie, da quelle catastali e cartografiche fino a quelle tributarie e giuridiche.

I concorsi Agenzia delle Entrate 2025: le opportunità in programma

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il suo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 che include una serie di concorsi per nuovi funzionari e dirigenti. Questi concorsi rientrano in un programma ampio di assunzioni, finalizzato a rafforzare e innovare il personale dell’Agenzia. Di seguito, le principali posizioni previste:

Concorso per 250 funzionari tecnici : Per servizi catastali, cartografici e osservatorio del mercato immobiliare.

: Per servizi catastali, cartografici e osservatorio del mercato immobiliare. Concorso per 250 funzionari giuridico-tributari: Per adempimento collaborativo e fiscalità internazionale.

Per adempimento collaborativo e fiscalità internazionale. Concorso per 3.954 funzionari giuridico-tributari: Per attività tributaria.

Per attività tributaria. Concorso per 20 dirigenti di seconda fascia: Da destinare principalmente a supporto delle attività istituzionali no-core.

Da destinare principalmente a supporto delle attività istituzionali no-core. Concorso per 32 dirigenti con professionalità tecnica: Per reclutamento in ambito fiscale, tributario e catastale.

Per reclutamento in ambito fiscale, tributario e catastale. Concorso per 4 posti di dirigente di prima fascia : Ai sensi dell’art. 28-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

: Ai sensi dell’art. 28-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Concorso per 1.000 funzionari giuridico-tributari: Per attività tributaria.

In totale, sono previsti oltre 5.500 posti nel corso del triennio, una grande opportunità di ingresso per laureati nelle diverse aree professionali.

Come si svolgeranno i concorsi?

I concorsi per il 2025 seguiranno una selezione per titoli ed esami, con una serie di prove finalizzate a testare le competenze tecniche, giuridiche e tributarie dei candidati. Le prove concorsuali includeranno, come previsto dalla recente riforma dei concorsi pubblici, una o più prove scritte e orali. Inoltre, è previsto che le prove includano test di lingua inglese e di conoscenza degli strumenti informatici, in linea con le nuove normative che semplificano l’accesso alle posizioni pubbliche.

Dove seguire i concorsi Agenzia delle Entrate 2025?

Per rimanere aggiornati sui bandi e sulle date di apertura dei concorsi, è fondamentale monitorare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e le piattaforme di concorsi pubblici. Qui verranno pubblicati i dettagli dei bandi, inclusi i requisiti per partecipare e le modalità di iscrizione.