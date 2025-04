Nonostante le recenti condizioni meteorologiche instabili, con frequenti piogge e temperature inferiori alla media stagionale, la Regione Siciliana ha ufficializzato il calendario della stagione balneare per quest’anno.

Secondo quanto disposto dalle autorità regionali, l’apertura della stagione balneare è fissata per il 1° maggio e si concluderà il 31 ottobre. In tale arco temporale sarà consentita l’attività di stabilimenti balneari e lidi, i quali potranno regolarmente operare lungo le coste dell’Isola, nel rispetto delle normative vigenti.

Gli obblighi per i comuni siciliani

Contestualmente, l’amministrazione regionale ha ribadito l’obbligo, per i sindaci dei comuni costieri, di individuare e delimitare con appositi provvedimenti i tratti di mare non idonei alla balneazione a causa dell’inquinamento o di altri fattori di rischio ambientale. Tali interdizioni, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini, mirano anche a promuovere una gestione responsabile e sostenibile del patrimonio costiero.

Le interdizioni sono state stabilite sulla base delle analisi ambientali effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia) e tengono conto di variabili quali il grado di inquinamento delle acque, la presenza di scarichi non depurati e altri fattori di rischio per la salute pubblica. Inoltre, in via precauzionale e al fine di tutelare specifici ecosistemi costieri di elevato pregio ambientale, sono state predisposte limitazioni anche in corrispondenza di aree ricadenti all’interno di riserve naturali, parchi marini o oasi naturalistiche. Di seguito tutti i dettagli sui tratti di costa a Catania e provincia!

Tratti di costa interdetti alla balneazione per finalità di tutela ambientale

Nel rispetto delle normative regionali vigenti e al fine di garantire la conservazione di ambienti naturali, ecosistemi e oasi naturali, la Regione Siciliana ha individuato una serie di tratti costieri in cui la balneazione risulterà vietata per l’intera stagione balneare 2025:

Oasi del Simeto (Comune di Catania): nell'area protetta ricadente nell'Oasi del Simeto, sarà vietata la balneazione lungo un tratto costiero di 3.200 metri;

Riserva Naturale Orientata "La Timpa" (Comune di Acireale): è interdetta alla balneazione un'area di circa 6.000 metri di costa;

(Comune di Acireale): è interdetta alla balneazione un’area di circa 6.000 metri di costa; Riserva Naturale Orientata “Fiume Fiumefreddo” (Comune di Fiumefreddo di Sicilia): è stato disposto il divieto di balneazione lungo un tratto di 570 metri di costa.

Tratti di costa interdetti alla balneazione per inquinamento

Allo stesso modo verranno anche chiusi tratti di mare o di costa in cui i livelli di inquinamento sono troppo alti per garantire la sicurezza e l’incolumità dei bagnanti. Di seguiti tratti di mare in cui non si potrà fare in bagno in provincia di Catania!

Comune di Calatabiano:

Fiume Alcantara: divieto di balneazione esteso per 630 metri in prossimità della foce, a causa di parametri microbiologici fuori norma;

Torrente Minissale: interdizione su un tratto di 75 metri, per analoghe motivazioni sanitarie.

Comune di Mascali:

Torrente Anguillara: non sarà consentita la balneazione lungo 200 metri di costa in prossimità dello sbocco del torrente;

non sarà consentita la balneazione lungo 200 metri di costa in prossimità dello sbocco del torrente; Torrente Macchia: chiusura alla balneazione per un’estensione di 708 metri, per via di persistente inquinamento microbiologico.

Comune di Acireale:

Capo Mulini – Sbocco di via Gume: interdizione permanente alla balneazione;

: interdizione permanente alla balneazione; Capo Mulini – da inizio via Garitta a fine Baia: tratto costiero interdetto per ragioni igienico-sanitarie.

Comune di Aci Castello:

Porto Vecchio di via Marina: tratto non idoneo alla balneazione;

di via Marina: tratto non idoneo alla balneazione; Lungomare Scardamiano: chiusura alla balneazione per problematiche connesse alla qualità delle acque.

Tratti di costa nella città di Catania

Nel territorio del Comune di Catania, ulteriori interdizioni alla balneazione sono state disposte in corrispondenza di infrastrutture portuali, per motivi legati alla sicurezza e alla potenziale compromissione della qualità delle acque marine:

Porticciolo di Ognina: è previsto il divieto di balneazione su un'estensione di 800 metri di litorale, a causa della vicinanza con infrastrutture portuali, attività di attracco e transito nautico che rendono l'area incompatibile con l'uso balneare;

Porticciolo turistico di Ognina: ulteriori 223 metri di costa saranno interdetti alla balneazione per ragioni analoghe, legate alla destinazione funzionale dell'area e alla necessità di tutelare l'incolumità dei bagnanti;

: ulteriori 223 metri di costa saranno interdetti alla balneazione per ragioni analoghe, legate alla destinazione funzionale dell’area e alla necessità di tutelare l’incolumità dei bagnanti; Porticciolo di San Giovanni Li Cuti: anche in questo tratto di litorale, pari a 220 metri, sarà vietato l’accesso alla balneazione, in quanto area destinata ad attività portuali e soggetta a rischio ambientale e logistico.

Si informa che, per la stagione balneare 2025, nel Comune di Catania saranno regolarmente attivati due solarium pubblici: il Solarium di Ognina, situato di fronte all’Istituto Nautico e Solarium della Spiaggetta di San Giovanni Li Cuti, dove verrà inoltre installato un percorso dedicato per facilitare l’accesso alle persone con disabilità. Non è invece previsto, per quest’anno, l’allestimento del solarium in Piazza Europa.

L’apertura e il completamento dei due solarium confermati avverranno entro il 26 maggio, successivamente all’avvio ufficiale della stagione balneare, fissato per il 1° maggio.