Dalla serata di ieri, il Castello Ursino è tornato a splendere grazie al completamento del nuovo impianto di illuminazione che valorizza la storica fortezza situata nell’area pedonale di piazza Federico II di Svevia. L’accensione ufficiale del sistema è avvenuta alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Parisi, del direttore dei lavori pubblici Salvo Finocchiaro e dell’assessore alla Cultura, Fabrizio Di Caro. L’intervento restituisce decoro e visibilità notturna a uno dei simboli più iconici della città etnea, dopo anni di malfunzionamenti causati da atti vandalici ripetuti.

Tecnologia Led e protezione antivandalo

Il nuovo impianto di illuminazione è stato progettato con l’impiego di tecnologie Led di ultima generazione, in grado di offrire una resa luminosa più potente ed efficiente, con consumi contenuti e un minor impatto ambientale. Un aspetto chiave del progetto è stato il rafforzamento delle misure anti-vandaliche, con l’obiettivo di preservare nel tempo l’integrità dell’impianto. Il finanziamento dell’intervento è stato reso possibile grazie a un bando regionale specificamente destinato alla valorizzazione in notturna delle architetture difensive siciliane, come castelli e torri, che rappresentano un patrimonio storico e identitario dell’isola.

Restauri in corso al Museo Civico, collezioni temporaneamente spostate

Parallelamente, all’interno del Castello Ursino sono in corso i lavori di restauro e ammodernamento delle sale espositive del Museo Civico. L’intervento, che mira a migliorare la fruibilità degli spazi museali e adeguarli agli standard contemporanei, ha reso necessaria la chiusura temporanea al pubblico. Per garantire comunque l’accesso alle opere, le collezioni sono state trasferite nei locali della Galleria d’Arte Moderna (Gam) di via Castello Ursino, dove sono attualmente visitabili.