Confindustria Catania lancia un appello forte e deciso per sollecitare il rinnovo immediato degli organi di governance della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, che rappresenta i territori di Catania, Siracusa e Ragusa. L’associazione degli industriali evidenzia la necessità di una gestione rinnovata, trasparente e orientata allo sviluppo, capace di rispondere concretamente alle esigenze delle imprese locali. Secondo Confindustria, è fondamentale che l’ente camerale torni a essere un attore strategico nel sostegno all’economia del territorio, soprattutto in un momento in cui la ripresa economica richiede scelte rapide e mirate.

Un commissariamento giudicato “illegittimo”

L’organizzazione degli industriali denuncia con forza il prolungato commissariamento della Camera di Commercio, definendolo “illegittimo” e dannoso per il sistema imprenditoriale. Secondo la nota diffusa da Confindustria, la gestione commissariale si è limitata all’ordinaria amministrazione, senza avviare alcuna iniziativa concreta per ripristinare una governance legittima e pienamente operativa. “Le imprese sono state private del diritto di scegliere i propri rappresentanti – si legge nel comunicato – e questo ha determinato un vuoto decisionale che ha rallentato ogni prospettiva di rilancio e sviluppo”.

L’appello alle istituzioni: “Servono rappresentanze solide e credibili”

Per porre fine a una situazione considerata ormai insostenibile, Confindustria Catania annuncia un imminente coinvolgimento delle istituzioni nazionali, al fine di ottenere un intervento immediato e risolutivo. L’obiettivo è ristabilire regole chiare e democratiche per la scelta della classe dirigente dell’ente, valorizzando le professionalità più competenti e rappresentative. “Abbiamo bisogno di istituzioni forti, credibili e capaci di affrontare le sfide del presente – afferma Confindustria – È arrivato il momento di dire basta agli interessi personali e rilanciare la Camera di Commercio come vero motore di sviluppo economico per tutto il Sud-Est siciliano”.