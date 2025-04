La Pasqua è alle porte e in molti hanno già programmato viaggi e brevi fughe per trascorrere la festività. Puntuale come sempre, Jetcost, potente motore di ricerca di voli e hotel, ha stilato delle classifiche su quali sono le città più cercate dai turisti, italiani e non. Per questa Pasqua 2025, le ricerche dei voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 16%, incrementi che rendono il 2025 l’anno con più ricerche nella storia.

La città di Catania occupa posizioni importanti nelle classifiche stilate dal motore di ricerca e si riconferma ancora tra le città italiane più ricercate.

Città italiane più scelte per Pasqua 2025: i criteri utilizzati

Il motore di ricerca Jetcost analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, considerato il modo più affidabile al fine di ottenere dati più attendibili. Le ricerche analizzate riguardano, ovviamente, i voli e gli alberghi. Ma i turisti avranno, senz’altro dato un occhio alle condizioni metereologiche, con l’Italia che già riesce a offrire un clima primaverile in diverse zone. Il Bel Paese è il secondo più ricercato su Jetcost per Pasqua 2025.

Dove si piazzano Catania e Palermo

Come già annunciato, il capoluogo etneo è tra le mete più scelte da italiani e non. Se si analizza la classifica delle scelte effettuate dai turisti tedeschi, Catania occupa il quarto posto in classifica. Figura anche il capoluogo Palermo, in top 10, al sesto posto.

Per i turisti britannici la preferenza cade su Palermo, al decimo posto tra le mete preferite. Catania sotto di una posizione, l’undicesima. Entrambe in top 10, invece, nella classifica che analizza le ricerche dei turisti francesi.

Per gli spagnoli nono posto per Palermo, con Catania al dodicesimo, con preferenze quasi uguali per i turisti provenienti dal Portogallo che preferiscono il capoluogo siciliano, sempre al nono posto mentre Catania è al quattordicesimo. Gli olandesi, invece, mettono il capoluogo etneo in top 10, precisamente in ottava posizione, con Palermo che scende in quattordicesima.

Le città più cercate dai turisti italiani

Sono stati analizzati anche i dati delle ricerche effettuate dagli italiani per programmare il viaggio in vista della Pasqua 2025. Parigi e Barcellona dominano la classifica, al primo e secondo posto. La prima italiana a figurare in classifica, che completa il podio, è Napoli. In Sicilia, Palermo entra in top 10, in ottava posizione, con Catania che non è molto lontana, al tredicesimo posto.

La Sicilia si riconferma, in ogni caso, tra le mete più cercate dai turisti, in tutto l’arco dell’anno, anche grazie clima favorevole.