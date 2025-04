Anche per il 2025, Catania si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: la Grande Stagione della Tragedia Greca. Al centro dell’evento, l’Amenanos Festival, che giunge con orgoglio alla sua sesta edizione e continua a riportare il Teatro Romano alla sua funzione originaria di luogo sacro alla parola, alla memoria e alla catarsi collettiva.

Creato dal talento visionario del giovane produttore Michele Di Dio, il festival si è imposto fin da subito come il più rilevante cartellone classico mai ospitato da questo straordinario spazio archeologico. Nel corso degli anni ha varcato i confini nazionali, conquistando palcoscenici prestigiosi negli Stati Uniti e partecipando ai più importanti festival teatrali della Grecia, terra madre del teatro occidentale.

Le tragedie in scena

L’edizione 2025 presenta un programma artistico di altissimo livello: interpreti, registi, scenografi, costumisti e tecnici provenienti dai principali teatri italiani e internazionali daranno vita a due capolavori immortali del teatro antico. Si comincerà con “Medea” di Seneca, una tragedia che affonda nella profondità della psiche umana attraverso la figura potente e tragica della protagonista, maga e madre straziata, vendicativa e inesorabile. Sarà rappresentata il 24/05/2025 e il 27/05/2025 A seguire, “Le Baccanti” di Euripide, un’opera visionaria e sconvolgente, in cui il re Penteo si scontra con la potenza indomabile di Dioniso e della follia mistica, fino a soccombere in un epilogo tanto tragico quanto inevitabile. Rappresentata il 25/05/2025 e il 29/05/2025

Le rappresentazioni avranno luogo nella splendida cornice del Teatro Romano di Catania, subito dopo il calar del sole, alle ore 21:00. I biglietti, disponibili presso i canali ufficiali del festival e i circuiti autorizzati, hanno un costo di 22 euro. Un’occasione unica per vivere il teatro classico là dove tutto ebbe inizio, tra pietre antiche e stelle moderne.