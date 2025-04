Fermato e arrestato un noto ladro seriale! La Polizia di Stato è riuscita ad individuare il ladro e ad arrestartelo. L’uomo durante la mattinata del fermo avrebbe messo a segno due furti in dei noti negozi del centro di Catania, per un valore complessivo di circa 1000 euro. Si tratterebbe di un catanese di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati.

Furti dal valore di 1000 euro

Nel primo episodio, il 52enne sarebbe riuscito a rubare un espositore di bracciali da una gioielleria di via Etnea, approfittando di un momento di distrazione del personale. Ha nascosto il bottino, del valore di 300 euro, nella tasca del suo cappotto e si è allontanato rapidamente. La dipendente del negozio, accortasi del furto, ha avvisato la Polizia, che, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha identificato l’uomo, già con numerosi precedenti penali.

Poco dopo, il ladro avrebbe colpito di nuovo in un negozio di abbigliamento, dove secondo le ricostruzione sarebbe riuscito a rubare diverse felpe e polo. Portando via con sé un bottino dal valore di 700 euro. Una volta ottenuto quello che desiderava si sarebbe recato all’uscita del negozio, peccato però che il sistema di antitaccheggio avrebbe fatto scattare l’allarme in negozio. Ciò ha permesso al responsabile del reparto di accorgersi del tentativo di furto, riuscendo a bloccare il ladro prima che riuscisse a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Gli agenti della Polizia sono arrivati rapidamente sul posto, recuperando la merce rubata e arrestando il 52enne. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello, che è stato sequestrato.

L’uomo sarebbe stato denunciato per tentato furto e per possesso di un’arma da taglio. Come sempre, la presunzione di innocenza rimane valida fino a una sentenza definitiva.